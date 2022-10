I 5 migliori giochi pokémon della serie principale

A circa un mese dall’arrivo dei nuovi titoli Scarlatto e Violetto, in uscita il 18 novembre su Nintendo Switch, ci piacerebbe ripercorrere con voi i migliori momenti che la saga dei mostriciattoli tascabili. In questo articolo ripercorreremo i 5 migliori giochi Pokémon appartenenti alla saga principale.

Tra luci ed ombre, qualsiasi titolo della saga si è saputo distinguere e distaccarsi dagli altri, e proprio per questo motivo la formulazione di una vera e propria Top 5 è complessa. In questo articolo quindi vogliamo innanzitutto celebrare i giochi che riporteremo, elogiandone pregi ed unicità, che li hanno resi inconfondibili tra gli allenatori di tutto il mondo.

5. Leggende Pokémon Arceus

Il più giovane titolo tra quelli presenti nella lista, sicuramente, ma che guadagna un posto di diritto in questa lista per le sue meccaniche uniche. Leggende Pokémon Arceus entra a far parte dei 5 migliori giochi della saga principale grazie ad un gameplay innovativo, stravolgente, ma soprattutto immersivo.

La possibilità di esplorare terre inesplorate, in cui proliferano creature selvagge ed incontrollabili, trasmette una sfumatura del tutto diversa alla saga. I valori numerici come livello e statistiche perdono importanza, e la differenza tra la vittoria ed il game over sta nell’istinto di sopravvivenza dell’allenatore. Una schivata compiuta al momento giusto, la capacità di non farsi notare dal Pokémon Alfa di turno ed il senso di esplorazione sono elementi chiave per la progressione di gioco.

4. Pokémon Smeraldo

Abbiamo deciso di inserire Pokémon Smeraldo nella nostra lista dei migliori giochi Pokémon per svariati motivi. Non solo perché questa è la generazione che ha dato la spinta alla serie, ma ha introdotto elementi ancora oggi vivi ed emblematici. Il meteo dinamico, le abilità, i Box visibili a schermo e le scarpe da corsa.

Pokémon Smeraldo parla di conflitto di estremi, di perseguire alla follia i propri ideali, in una guerra che solo l’allenatore protagonista potrà fermare, invocando il leggendario Rayquaza, a calmare i conflitti tra Groudon e Kyogre. Uno dei migliori giochi della saga per struttura, gameplay ed esplorazione.

3. Pokémon Platino

Il terzo titolo che pone un sipario sulla quarta generazione è tra i giochi più amati dagli allenatori di tutto il mondo. Pokémon Platino ha arricchito i suoi predecessori Diamante e Perla in mille aspetti. Le evoluzioni più amate dai fan della serie non state inserite proprio qui. Proprio in questo titolo ci siamo potuti perdere nel mondo distorto, dimora del leggendario Giratina.

Pokémon Platino entra con merito nella lista dei migliori giochi della serie. Un titolo se vogliamo che ha migliorato i suoi predecessori, che forse sarebbero dovuti essere così fin dal loro rilascio, ma che sicuramente ci ha fatto vivere la regione di Sinnoh nel migliore dei modi.

2. Pokémon Bianco e Nero

Difficilmente il primo ricordo che abbiamo di questa coppia di titoli sarà negativo. Pokémon Bianco e Nero hanno totalmente stravolto il franchise, sia dal punto di vista narrativo, sia da quello competitivo.

La trama che viene raccontata nei giochi è all’apice della serie, con colpi di scena, analisi più profonde nei personaggi, pretesti narrativi che ci fanno empatizzare con certi NPC. Per non parlare poi del climax raggiunto dall’allenatore protagonista, che per la prima volta non è il primo allenatore a riuscire in una certa impresa. Il nostro amico e rivale N sarà sempre un passo avanti a noi, manifestando spiccate doti da allenatore e capacità nel domare il Drago Leggendario (Reshiram o Zekrom) prima di noi.

Un gioco dotato di un livello di difficoltà che può chiamarsi tale, ad oltre dieci anni dalla sua uscita, la quinta generazione è a mani basse uno dei migliori giochi di sempre della serie principale.

1. Pokémon Heart Gold e Soul Silver

Correva l’anno 2010. The Pokémon Company rilascia sul mercato i remake forse meglio riusciti della sua lunga carriera. Pokémon Heart Gold e Soul Silver sono il rifacimento il chiave Nintendo DS dei titoli di seconda generazione. Questi titoli rappresentano il momento più alto della nostra carriera da allenatori.

Il fascino dell’avventura che ci ha portati ad esplorare in lungo e in largo le regioni di Johto e Kanto viene amplificato dalle innumerevoli aggiunte di gameplay introdotte in questa coppia di remake, e le migliorie grafiche che (seppur indietro rispetto alla generazione videoludica corrente) ci hanno permesso di osservare meglio i panorami a noi già noti, e di ammirare i nostri Pokémon compagni seguirci fedelmente nel nostro viaggio.

L’aggiunta di eventi magici all’interno di Pokémon Heart Gold e Soul Silver poi rappresenta la sublimazione del nostro percorso, che ci porterà nelle battute finali del titolo ad osservare il mistico Arceus in tutto il suo potere, dando vita ad una creatura presso le Rovine SinJoh. I remake di seconda gen primeggiano nella nostra lista dei migliori giochi Pokémon di sempre.