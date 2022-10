Minecraft: in arrivo l’aggiornamento 1. 20

Indice dei contenuti Che cosa cambierà in Minecraft Vanilla, dopo l'aggiornamento:

Nella giornata di ieri, si è tenuto il Minecraft Live 2022: l’evento organizzato da Mojang per mostrare tutte le novità che interesseranno nel prossimo futuro il sandbox ideato da Markus “Notch” Persson ei suoi spin-off. In questo articolo però ci concentreremo esclusivamente sul gioco principale.

Durante l’evento, né il tema né la data del nuovo aggiornamento sono stati rivelati, inoltre alcuni fan sono rimasti perplessi per la quantità relativamente ridotta di contenuti rivelati rispetto agli scorsi anni. Su questi aspetti, si è espresso con alcuni twitts, Brandon Pearce, uno degli sviluppatori di Minecraft:

Alcuni pensieri sull’aggiornamento 1.20 e l’approccio che abbiamo scelto per esso:

L’aggiornamento HA un tema, ma abbiamo intenzionalmente deciso di non dargli subito un nome, in modo da poterlo definire in seguito con la community e dargliene uno che si adatti ai suoi contenuti.

Le features mostrate all’evento non sono le uniche presenti nell’aggiornamento 1.20, ne abbiamo in programma altre. Quello che è diverso rispetto agli scorsi anni è che quest’anno mostreremo solo le funzionalità che sono quasi al 100% complete e pronte per essere lanciate, in modo da evitare di fare troppe promesse che non riusciremmo a mantenere.

Che cosa cambierà in Minecraft Vanilla, dopo l’aggiornamento:

L’evento di ieri ha permesso ai fan del gioco di dare un’occhiata alle novità in arrivo con il grande update. Tra le aggiunte di Minecraft 1.20, troviamo una serie di oggetti che permetteranno ai giocatori di abbellire le loro costruzioni e gallerie sotterranee. Tra questi abbiamo: i cartelli appesi e le librerie scalpellate, una variante della classica libreria che può contenere fino a 6 libri.

Un’altra novità di questa versione è l’aggiunta del cammello, questo mob che andrà ad arricchire ulteriormente la fauna del gioco, oltre ad essere in grado di fare uno scatto in avanti, avrà come peculiarità quella di poter essere cavalcato da due giocatori.

Insieme al cammello, una delle novità più interessanti è sicuramente il legno di bamboo. Con la nuova tipologia di legno infatti, oltre a decorare i propri mondi con la solita gamma di blocchi (lastre, scale, recinzioni, porte ecc), si potranno costruire nuovi oggetti, tra cui la zattera.

La nuova imbarcazione consentirà di esplorare gli oceani di Minecraft senza i limiti della normale barca. Sarà infatti possibile agganciare ad essa, una chest. In questo modo avrete molto più spazio per trasportare oggetti ed eventuali bottini ottenuti dalle vostre avventure.

Un immagine di gameplay, ritrae due giocatori intenti a cavalcare il nuovo mob del gioco

In questa sequenza di gameplay, viene mostrata la nuova imbarcazione

E questo era tutto quello che sappiamo finora. Nel mentre, in attesa che Mojang riveli data di uscita e nome dell’aggiornamento, vi ricordiamo che il prossimo mese, sette nuove skins predefinite verranno aggiunte al gioco. Questi personaggi che prendono il nome di Makena, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny e Zuri, saranno presenti anche nelle prossime campagne pubblicitarie del titolo ed andranno ad aggiungersi ai già presenti Steve e Alex.

Tutte le skins disponibili a partire dal prossimo mese

Minecraft è disponibile su Android e IOS, PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One.