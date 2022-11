Wolverine: confermato il ritorno in deadpool 3

Con l’uscita nel 2017 di Logan – The Wolverine non avremmo mai potuto pensare di rivedere l’eroe con lo scheletro di adamantio tornare ancora sul grande schermo.

Infatti volendo ricordare insieme il finale della pellicola, diretta da James Mangold e prodotta dalla 20th Century Fox: Logan (Wolverine), dopo essere riuscito a mettere in salvo sua figlia, interpretata dalla giovane Dafne Keen (nota al pubblico per il suo ruolo di protagonista nella serie “Queste oscure materie”), perdeva la vita. Sembrava quindi, la fine per il ruolo ricoperto in questi anni da Hugh Jackman.

Ma così non è: la saga di Deadpool, oltre a riportare in vita la carriera di Ryan Reynolds (che aveva subìto un duro colpo a causa della terribile accoglienza del film “Lanterna Verde”), pare proprio che ci resusciterà anche il Wolverine del talentuoso attore australiano.

L’annuncio è stato dato dai due attori con alcuni video caricati sul profilo Instagram di Reynolds: con fare divertente e spiritoso, i due spiegano i vari meccanismi che renderebbero possibile il ritorno di Wolverine ed un suo rinnovato incontro con Deadpool nel terzo film della saga omonima. Non dobbiamo infatti dimenticare che i due personaggi si erano già incontrati precedentemente nel film “Wolverine- Le origini”.

L’attore Ryan Reynolds è entusiasta di poter collaborare con Jackman in quanto era uno dei suoi sogni. Nell’ intervista rilasciata a Collider ha dichiarato:

Ho sempre voluto che Hugh tornasse. Il mio primo incontro con Kevin Feige, quando la Disney comprò la Fox anni fa, mi pare tre-quattro anni fa, non ricordo bene, era per un film con noi due, un film con Deadpool e Wolverine. Ma non era possibile in quel momento. Poi Hugh ha chiamato nel momento perfetto e ha espresso il suo interesse nel ritornare per un’ultima volta.

C’erano un sacco di ingranaggi che la Marvel doveva muovere, con la questione degli X-Men della Fox. Un sacco di burocrazia per riuscirci. E l’hanno fatto. E ne sono molto grato, perché per me lavorare con Hugh è un sogno divenuto realtà. Ma lavorare con Logan, avere Logan e Wade insieme in un film va al di là di ogni sogno che mi sarei mai azzardato ad avere.