Il Signore degli Anelli torna al cinema: ecco quando rivedere la trilogia

A fine agosto arriverà la seconda stagione de Il Signore degli Anelli - Gli anelli del Potere , ma oltre a Rings of Power ci sono altre sorprese per i fan di Tolkien .

Peter Jackson ha trasposto magistralmente l'opera letteraria di J.R.R. Tolkien in una serie di film che hanno definito un'era per il cinema fantasy. La trilogia sarà proiettata nei cinema italiani secondo il seguente calendario:

Questo evento cinematografico rappresenta un'occasione unica per i fan di immergersi nuovamente nelle avventure di Frodo, Aragorn, Gandalf e tutti i personaggi che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, soprattutto per la remasterizzazione dei film in 4K.