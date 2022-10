Adobe max: annunciate novità durante l’evento di los angeles

È iniziato nella giornata di ieri Adobe MAX, l’evento annuale dedicato alla creatività che riunisce artisti da tutto il mondo durante vari workshop.

Non sono mancati poi due Keynote in cui vengono annunciate novità legate alle principali app di Adobe e i miglioramenti di Creative Cloud.

Strumenti per la collaborazione

Aggiunta la possibilità di condividere file Photoshop e Illustrator tramite link ad una specifica versione del file che permette di revisionare e commentare il progetto mostrando direttamente queste note all’interno dell’app del mittente.

Annunciato Camera to Cloud, feature che permette di registrare filmati salvandoli direttamente su Creative Cloud. Camera to Cloud sarà presente su prodotti RED Digital Cinema e Fujifilms.

Novità AI in Photoshop

Adobe ha dichiarato che le funzionalità di modifica immagine tramite intelligenza artificiale sono state utilizzate oltre un miliardo di volte, motivo per cui hanno deciso di aggiungerne ulteriori su Photoshop.

Le più importanti aggiunte riguardano i miglioramenti della selezione di precisione e la funzione cancella e riempi. Verranno poi ampliate le versioni per browser web e per iPad aggiungendo sempre più funzioni già presenti nella versione desktop.

Lo strumento rimuovi sfondo tramite AI verrà aggiunto anche all’interno di Adobe Express.

Modellazione 3D pronta per il Metaverso

Annunciata partner tra Adobe e Meta per portare tutti gli strumenti di Substance 3D sulla piattaforma Quest. Presentato inoltre lo strumento di cattura Substance 3D che permette la creazione di asset 3D partendo da fotografie in 2D.