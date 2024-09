Interstellar, cambia la data del ritorno al cinema: ecco quando vederlo

Il 2024 segna il decimo anniversario dell'uscita di uno dei film più amati degli ultimi anni: Interstellar. Per festeggiare la ricorrenza, il film di Christopher Nolan è pronto a tornare nelle sale cinematografiche, ma non il 27 settembre come inizialmente previsto.

A lungo erano circolate voci secondo cui il ritorno al cinema sarebbe stato sospeso, in quanto Paramount Pictures avrebbe distrutto le copie in pellicola 70mm IMAX in suo possesso. Rumors smentiti da Variety, che riporta la risposta Paramount, stando alla quale la casa di produzione avrebbe conservato più copie di Interstellar rispetto ad ogni suo altro film.

Il ritorno al cinema di Interstellar è dunque salvo. Cambia solo la data, posticipata di un paio di mesi rispetto a quella iniziale. L'uscita nelle sale cinematografiche è attualmente fissata per il 6 dicembre 2024. Per l'occasione, sarà proiettato in Imax, sia in digitale che in pellicola 70mm.

Nessun dato immagine fornito.

Interstellar torna al cinema in Italia? Ecco dove vederlo

Warner Bros. e Paramount, che si occuperanno della riedizione del film, non hanno ancora confermato proiezioni di Interstellar al di fuori degli Stati Uniti. Visto il successo del film in tutto il mondo, un ritorno al cinema, anche in Italia, resta comunque possibile. Ma in questa eventualità, dove sarà possibile rivedere Interstellar nel formato voluto da Christopher Nolan?

Non esistono, in Italia, sale Imax in grado di proiettare le pellicole in 70mm. Proprio come successo per Oppenheimer, gli spettatori saranno chiamati a scegliere tra Imax e pellicola, mentre solo all'estero sarà possibile rivedere Interstellar nel formato tanto caro a Nolan.

Le sale Imax in Italia sono: UCI Porta di Roma, Happy Maxicinema di Afragola (NA), Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Orio (BG), UCI Pioltello (MI). Solo tre invece quelle che proiettano in pellicola 70mm: Cinema Quattro Fontane (Roma), Arcadia Cinema di Melzo (MI) e Cineteca di Bologna.

Trovate la sala più vicina a voi e preparatevi a rivedere sul grande schermo uno dei film più amati dell'ultimo decennio. Qui però vi spieghiamo perché NON è il miglior film di Christopher Nolan.

Caricamento commenti...