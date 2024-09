Venom sarà in Spider-Man 4? Le ultime notizie sul rumor del momento

Nelle ultime ore sta rimbalzando sul web un rumor per cui nel prossimo Spider-Man 4, interpretato da Tom Holland, potremmo assistere a un team-up tra Spider-Man e il Venom di Tom Hardy. Secondo un recente rapporto di The Cosmic Circus, infatti, ci sarebbero piani per far lavorare insieme i due iconici personaggi, e il film Venom: The Last Dance potrebbe preparare il terreno per questo incontro.

Venom: The Last Dance introdurrà Venom nel MCU?

Questa settimana è stato pubblicato l'ultimo trailer di Venom: The Last Dance, il cui debutto nelle sale è previsto per il 25 ottobre. Secondo alcune indiscrezioni, alla fine di questo film potremmo vedere Eddie Brock (Venom) fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Pare infatti che le recenti riprese aggiuntive girate a New York siano state pensate proprio per creare questa connessione. Tuttavia, va sottolineato che al momento non ci sono conferme ufficiali da parte degli studios o delle persone coinvolte, anche se il rumor di The Cosmic Circus sta facendo molto parlare i fan.

Sony e Marvel Studios: un'alleanza per il futuro?

Fino ad ora, Sony ha concesso a Marvel Studios di includere Venom nei suoi film, ma Peter Parker è sempre stato escluso dai film di Venom prodotti da Sony. L'apertura di un arco narrativo multiversale, che coinvolga Spider-Man e Venom, potrebbe rivelarsi una grande opportunità per arricchire entrambi gli universi narrativi e chissà, magari farli incrociare una volta per tutte.

Il futuro di Spider-Man nel MCU

Con l'uscita di scena di Kang dal Marvel Cinematic Universe, ci sono molte aspettative riguardo al futuro di Spider-Man nel MCU. L'ultimo aggiornamento fornito dal capo di Marvel Studios, Kevin Feige, è che la scrittura della sceneggiatura di Spider-Man 4 è in corso, con la collaborazione di Amy Pascal. Anche se non c'è ancora una data di uscita ufficiale, si ipotizza che il film potrebbe arrivare nei cinema nel 2026. Lato Sony, invece, Venom: The Last Dance arriverà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre.

