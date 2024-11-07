Interstellar anticipa il suo ritorno al cinema! Ecco la data di uscita definitiva



In occasione del decimo anniversario dall'uscita, Interstellar di Christopher Nolan tornerà al cinema in formato Imax, regalando agli spettatori un’esperienza unica. La data di rilancio è stata cambiata diverse volte, ma adesso abbiamo finalmente quella definitiva ed è a pochi giorni da noi: il film tornerà nelle sale dall'11 al 13 novembre.

Questa proiezione speciale permetterà ai fan di rivivere l'epopea spaziale di Nolan proprio nel formato di grande impatto tanto amato dal regista, lo stesso utilizzato anche per Oppenheimer, il suo più recente successo, vincitore dell'Oscar come miglior film. Gli spettatori italiani potranno godere del film in Imax, anche se l'opzione 70mm sarà disponibile solo in alcune sale estere.

Con un incasso globale di 731 milioni di dollari a fronte di un budget di 165 milioni, Interstellar rappresenta uno dei trionfi commerciali della carriera di Nolan e un pilastro del cinema di fantascienza moderno. Il cast stellare, che include Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway, ha contribuito a rendere questo film un vero cult, pronto a tornare sul grande schermo per stupire una nuova generazione di spettatori.

Dove vedere Interstellar in Italia in Imax?

La distribuzione in Italia dovrebbe includere le sale Imax. Gli appassionati potranno scegliere fra le opzioni Imax digitale e pellicola tradizionale, proprio come accaduto per Oppenheimer, mentre il formato 70mm resterà una rarità disponibile solo in alcune proiezioni internazionali.

Ecco le principali sale Imax in Italia: