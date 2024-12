Jim Carrey è pronto per il sequel di The Mask, ma ad una sola condizione

The Mask compie 30 anni e Jim Carrey, icona mondiale della risata, ci offre una nuova speranza su di un possibile sequel dell'iconico film. All'età di 62 anni, l'attore è inarrestabile e non esclude la possibilità di un ritorno sugli schermi nei panni di Stanley Ipkiss. Alla domanda "cosa (ti) servirebbe per realizzare un sequel di The Mask?", Carrey ha risposto: "Anzitutto deve esserci l'idea giusta. Se qualcuno trova la giusta ispirazione, immagino si possa fare...".

The Mask (1994)

Diretto da Chuck Russell, il film racconta la storia di Stanley Ipkiss (Jim Carrey), un bancario dalla vita tranquilla e un po' sfortunata, che vive in affitto con il suo cane Milo. Una sera, dopo una serie di sfortunati eventi, trova per caso una misteriosa maschera di legno che, una volta indossata, lo trasforma appunto in The Mask. Stanley acquista così una nuova personalità e, nascondendosi dietro la famosa faccia verde, affronta con i suoi poteri la criminalità locale e... la polizia che cerca di smascherarlo.

Jim Carrey in una scena del film The Mask (1994).

Cambio di rotta per Jim Carrey dopo l'intervista del 2022

Nel corso di un'intervista del 2022, in occasione della promozione di Sonic - Il Film 2, Carrey dichiarò che si sarebbe con molta probabilità ritirato dalle scene. L'uomo dai mille volti è però tornato sui suoi passi, affermando che "su questo genere di cose non si può essere davvero certi" e che effettivamente "più che un ritiro vero e proprio, credo stessi parlando di una pausa per ritrovare la giusta carica. Non appena arriva una buona idea o si ripresenta la possibilità di lavorare con persone con cui si è stati bene, le cose possono cambiare".

L'ironia instancabile e la promozione di Sonic 3

In una recente intervista, rilasciata a ComicBook.com, l'attore ha dichiarato: "Ho deciso di tornare in questo mondo perché, prima di tutto, ho l'occasione di interpretare un genio [del male, NdA] ed è un qualcosa di esagerato. E poi... ho comprato un sacco di cose, ho bisogno di soldi a dir la verità". Poi ha aggiunto: "Non si tratta di soldi ovviamente, sui soldi scherzo. (...) Se arriva l'idea giusta, tutto cambia".