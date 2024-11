Sonic 3: svelata la data d’uscita nel nuovo trailer del film

Ma le novità non finiscono qui: preparatevi a scoprire gli easter egg nascosti nel trailer, un vero e proprio regalo per i fan più attenti. C'è anche un omaggio al filmato d'apertura di Shadow the Hedgehog del 2005 , con Shadow che brandisce una pistola proprio come nel videogioco!

Inoltre, sembra proprio che il Dr. Robotnik di Jim Carrey, in coppia con il misterioso Shadow , stia tramando qualcosa di molto grande e che servirà molto impegno da parte di Sonic per fermarli.

Ma non temete, il nostro amato Sonic ci sarà, doppiato ancora una volta da nella versione originale da Ben Schwartz, affiancato da tutto il cast che abbiamo già imparato ad amare nei film precedenti: James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba e molti altri. E per la prima volta nel franchise, avremo Keanu Reeves come voce di Shadow, Alyla Browne come Maria Robotnik e Krysten Ritter come direttrice Rockwell.