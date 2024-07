Joker: Folie à Deux, il trailer è folle, e lo amiamo per questo

Il trailer di Joker: Folie à Deux inizia con un'atmosfera inquietante e surreale , un marchio di fabbrica che ha reso il primo film un cult. Arthur Fleck, alias Joker, interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix, viene mostrato in una sequenza di scene che ritraggono la sua vita all'interno dell'Arkham Asylum , l'ospedale psichiatrico dove avevamo lasciato Joker alla fine del primo film.

Come il suo predecessore, Joker: Folie à Deux promette di essere più di un semplice film sui supereroi . Il trailer suggerisce una continuazione delle tematiche sociali e politiche esplorate nel primo film, come la disuguaglianza, l'ingiustizia sociale e la malattia mentale . Questi temi, trattati con profondità e sensibilità, hanno contribuito a rendere Joker un'opera di grande impatto e rilevanza, tanto da garantire alla pellicola numerosi premi e riconoscimenti.

Una delle sorprese più grandi del trailer è l'introduzione di Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. La sua interpretazione promette di essere unica e diversa da quella di Margot Robbie nei film del DC Extended Universe: qui infatti, Harley sembra anch'essa una paziente dell'Asylum e non la psichiatra che, secondo i fumetti, avrebbe dovuto prendere in cura Joker per poi impazzire a sua volta ed innamorarsi di lui.