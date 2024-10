Joker 3 si farà? Tutto quello che sappiamo

Cosa sappiamo su Joker 3? È arrivato finalmente al cinema Joker: Folie à Deux, il sequel del film del 2019 con protagonista Joaquin Phoenix. Un secondo capitolo che ha fatto seguito all'incredibile successo del primo Joker, premiato col Leone d'Oro a Venezia e candidato a undici premi Oscar.

Neanche il tempo di arrivare in sala che è già tempo di guardare al futuro della saga dopo Joker: Folie à Deux. Andiamo a scoprire se ci sarà un Joker 3 e se eventualmente questo sarebbe il capitolo finale di un'ipotetica trilogia sull'arcinemico di Batman. Come Il Cavaliere Oscuro, anche la saga sul Principe del crimine di Gotham City avrà un terzo film?

Todd Phillips chiude la porta a Joker 3? Le parole del regista

Non c'è ancora niente di ufficiale in merito ad un possibile Joker 3. Ad oggi, tuttavia, gran parte degli indizi lascia pensare che un terzo film non si farà. Prime fra tutte, le parole del regista di entrambi i film, Todd Phillips. "È stato divertente giocare in questa sorta di parco giochi per due film, ma ora penso che abbiamo detto tutto ciò che volevamo raccontare in questo mondo", ha dichiarato a Variety.

Nessun dato immagine fornito.

D'altro canto, il finale di Joker: Folie à Deux sembra lasciare uno spiraglio per il futuro. Per quanto poco soddisfacente, la conclusione del film rappresenta una mossa astuta in prospettiva. Non per l'Arthur di Joaquin Phoenix, il cui arco narrativo sembra effettivamente concluso, quanto per un vero e proprio Joker, che a questo punto potrebbe addirittura essere facilmente inserito in un universo narrativo, come il nuovo DC Universe.

Ci sentiamo però di escludere quest'ultima possibilità. Difficilmente la Gotham di Todd Phillips si sposerebbe con l'universo che James Gunn sta progettando, che farà il suo debutto con Superman nel 2025 e introdurrà Bruce Wayne in Batman: The Brave and The Bold.

Tolto ciò, un eventuale Joker 3 dovrebbe per forza di cose continuare ad essere ambientato in un universo narrativo a sé stante. Una minima chance che il progetto possa essere realizzato con un differente protagonista c'è, ma al momento è tutt'altro che concreta. Joker: Folie à Deux ha già dimostrato di non aver più niente da raccontare e che la saga doveva fermarsi al primo e straordinario capitolo.

Se però i riconoscimenti internazionali e gli sbalorditivi incassi di Joker, che aveva fatto segnare il record di incassi con oltre un miliardo di dollari al botteghino, hanno dato il via libera ad un sequel, le cose non sembrano essere sulla giusta strada per ripetersi. Folie à Deux è stato stroncato dalla critica presente a Venezia (qui trovate la nostra recensione dal festival) e anche i primi risultati provenienti dal pubblico non sembrano in grado di cambiare la rotta.

Insomma, al momento dell'uscita di Joker: Folie à Deux non sembra esserci margine a sufficienza per realizzare Joker 3. Ad Hollywood però, si sa, tutto può cambiare in fretta. In casa Warner Bros. si è scelto, giustamente, di lasciare un margine per il prosieguo del franchise. Non vi resta che continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla saga di Todd Phillips.

Caricamento commenti...