Superman: Legacy, Nicholas Hoult sarà ufficialmente Lex Luthor

James Gunn, famoso regista e sceneggiatore, conferma ufficialmente che Nicholas Hoult sarà Lex Luthor nel film Superman: Legacy. È stato lo stesso Gunn a diffondere la notizia attraverso una foto su Instagram accompagnata dalle seguenti parole:

Sì, finalmente posso rispondere: Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e non potrei essere più felice. Ieri sera siamo andati a cena fuori per festeggiare e discutere di come creare un Lex che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate visto prima e che non dimenticherete mai”.

“Ma James, l’abbiamo saputo settimane fa, perché non ci hai detto che era vero?”.

Perché, anche se ne stavamo parlando, non era definitivo fino a un paio di giorni fa e non voglio dire a tutti voi qualcosa che non è certo. Comunque, brindiamo a Lex (e a Nicholas!), uno dei miei personaggi preferiti del DCU.