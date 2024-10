Chi è Harley Quinn? Tutto sul ruolo di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

La grande novità di Joker: Folie à Deux, il sequel del pluripremiato Joker di Todd Phillips, riguarda il cast: la presenza di Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. L'attrice e cantante interpreta nel film l'interesse amoroso di Joker. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul personaggio, tra cinema, serie TV e fumetti.

Si tratta di un personaggio più moderno di quanto si possa pensare, data la popolarità che ha ormai riscosso. Non bisogna andare troppo indietro per risalire alla genesi di Harley che, prima grande differenza rispetto alla maggior parte dei personaggi DC più popolari, non avviene nei fumetti.

Anche se nei fumetti si erano succedute quattro versioni differenti di Harlequin, la vera Harley Quinn che conosciamo oggi non è stata per nulla influenzata da esse. Questa è stata, infatti, appositamente ideata per la serie televisiva animata Batman The Animated Series nel 1992, dalle geniali menti di Paul Dini e Bruce Timm.

Nel successivo passaggio dalla serie ai fumetti, in particolare in Mad Love, è stata chiarita la origin story del personaggio. La dottoressa Harleen Quinzel viene presentata come una psichiatra di Arkham. Durante le sue sedute con Joker, finisce però per innamorarsene. È l'inizio di una storia d'amore tossica per Harley, complice di Joker nelle sue azioni criminali, disposta anche a gettarsi in una vasca d'acido per lui.

Nel tempo però si consolida anche come personaggio indipendente da Joker, prima nella serie a fumetti a lei dedicata e poi nel 2009 guidando le Gotham City Sirens, un gruppo in cui affianca Catwoman e la migliore amica Poison Ivy. Nel 2011, con il reboot editoriale della DC, intitolato The New 52, Harley entra in pianta stabile nel team di supercriminali chiamato Suicide Squad, protagonista di ben due adattamenti cinematografici.

Harley Quinn al cinema: tra Margot Robbie e Lady Gaga

Harley Quinn ha avuto solo due trasposizioni sul grande schermo. In entrambi i casi, ad interpretarla è stata una star candidata all'Oscar: Margot Robbie (Barbie) nei film del DCU, l'ormai defunto universo narrativo dei supereroi DC; Lady Gaga nel già citato Joker: Folie à Deux. Due versioni ben diverse dello stesso personaggio.

La Robbie ha prestato il volto ad Harley in ben tre occasioni. Il debutto è arrivato in Suicide Squad, il film sulla squadra di cattivi in cui, oltre ad essere una delle poche cose convincenti della pellicola, era affiancata dal Joker di Jared Leto. In seguito è stata protagonista di un film standalone, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, in cui vengono affrontate le conseguenze della separazione fra Harley e Joker.

L'ultimo progetto a cui ha preso parte è The Suice Squad - Missione Suicida, una sorta di soft reboot del film del 2016 con risultati ben più soddisfacenti. Il regista di quel film, James Gunn, ha ora in mano l'intero universo narrativo DC, che ripartirà da zero nel 2025 con il suo Superman. Nonostante non sia arrivata la conferma ufficiale, alcuni dei personaggi dei film precedenti continueranno ad essere interpretati dagli stessi attori (vedasi Peacemaker di John Cena), ragion per cui Margot Robbie potrebbe tornare a vestire i panni di Harley Quinn.

La sua Harley è molto più legata alla versione classica del personaggio. Da psichiatra di Joker se ne innamora, diventando la sua spalla folle ed esuberante. Margot Robbie è la Harley Quinn sopra le righe che il pubblico generalista ha imparato a conoscere nel corso degli anni, offrendo interpretazioni memorabili, tra le poche cose salvabili del vecchio DCU.

Tutt'altro carattere ha la Lee di Lady Gaga. La sana dose di pazzia c'è, ma è ben più contenuta. Il suo personaggio sembra maggiormente un astuto calcolatore, rispecchiando per certi versi la sua controparte maschile, l'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix.

Proprio come per Arthur, cambiano anche le origini del personaggio, per dare un tocco più realistico (per quanto sarebbe stato possibile ugualmente e avremmo apprezzato di più vederla nei panni di una psichiatra) e al tempo stesso introdurre la componente musicale di Joker: Folie à Deux (qui vi spieghiamo se si tratta di un musical). In questo caso Harley è una paziente di Arkham, che Arthur conosce partecipando a delle sedute di musicoterapia. Da qui ha inizio la loro storia d'amore.

Chissà se rivedremo Lady Gaga in futuro. Di certo si tratta di un ritorno molto più improbabile di quello di Margot Robbie, sul quale resta comunque una certa dose di incertezza. Non è da escludere che già nel giro di pochi anni non potremmo conoscere una nuova versione del personaggio.

