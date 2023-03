Jonathan majors arrestato con l’accusa di aggressione

Come riportato da The Hollywood Reporter, l’attore Jonathan Majors è stato arrestato nella giornata di sabato con l’accusa di aver aggredito una donna durante una lite domestica.

Questo è quanto si legge nel comunicato rilasciato dal dipartimento di polizia di New York. “La vittima ha detto alla polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno preso il maschio di 33 anni in custodia senza incidenti”.

Jonathan Majors è stato arrestato con le accuse di strangolamento, aggressione e molestie. L’attore è stato poi rilasciato e non si trova più sotto custodia. La donna ha riportato una ferita evidente dietro l’orecchio e segni sulla faccia, oltre che lievi lesioni alla testa e al collo accertate dopo essere stata portata in ospedale.

Secondo le fonti della testata TMZ, la donna aggredita sarebbe la fidanzata di Majors. I due avrebbero avuto una lite su un taxi mentre stavano tornando a casa, in quanto la ragazza avrebbe visto l’attore messaggiare con un’altra donna. Sembrerebbe che questo abbia portato Majors ad afferrare la sua mano e colpirla, per impedirle di sbirciare la conversazione.

Jonathan Majors smentisce: “Non ha fatto nulla di male”

Un portavoce di Jonathan Majors ha prontamente rilasciato alcune dichiarazioni:

Queste accuse non giovano certamente alla carriera di Majors, che sembrava sul punto di esplodere. L’attore è reduce dall’incredibile successo di Creed III e nel mese di dicembre tornerà nelle sale con Magazine Dreams, in cui la sua interpretazione del protagonista è già stata celebrata oltreoceano ed etichettata come un’ipoteca per la nomination ai prossimi premi Oscar.

Jonathan Majors è dunque uno degli attori più richiesti di Hollywood al momento, noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Kang Il Conquistatore in Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Sul suo personaggio sarà incentrata l’intera Saga del Multiverso del MCU, pertanto resta da capire come i Marvel Studios decideranno di far fronte alla situazione personale dell’attore.