Judgement, lo spin-off poliziesco della saga di Yakuza ha riscosso un grande successo dopo la sua uscita occidentale avvenuta nel 2019. Il videogioco non si discosta molto dalla formula classica dei titoli targati RyuGaGotokuStudio, essendo un beat em’up ambientato per le strade giapponesi con una grande componente narrativa.

Le maggiori differenze fra il gioco di Takayuki Yagami e quelli di Kazuma Kiryu stanno nella carica che i due ricoprono, poichè il primo, essendo un detective, dovrà risolvere dei casi in maniera tradizionale non potendo trovare la strada giusta a pugni come il Drago di Dojima è solito a fare (e non solo lui). Nel 2020 lo studio ha rilasciato Yakuza:Like a Dragon, release più recente della saga che mira a rivoluzionarla, partendo dal gameplay, ora a turni e dal nuovo protagonista: Kasuga Ichiban.

Conoscendo lo studio dietro questi grandi giochi, è noto che sono sempre a lavoro e che di rado si concedono qualche tempo di pausa, e per non smentirsi, il profilo giapponese di Sega su Twitter sta pubblicando degli interessanti video dalla breve durata e privi di audio che sembrano proprio confermare un secondo capitolo di Judgement. Da poco è stata rilasciata la versione del gioco per Next-Gen, e per non lasciare i nuovi e vecchi fan del titolo a bocca asciutta, potremo vedere un Judgement 2 molto presto.

Judgement 2 – Cosa ci aspettiamo

Vediamo dunque quali sono i possibili scenari in cui potrebbe avvenire il ritorno di Takayuki Yagami.

NOTA BENE: l’articolo include pesanti spoiler su Judgement e sui vari capitoli di Yakuza, in particolare Yakuza:Like a Dragon.

Yokohama

A giudicare dai video mostrati, si vede Yagami combattere un uomo misterioso armato d’artiglio in una strada molto familiare. Infatti il combattimento avviene a Yokohama, la città di Yakuza:Like a Dragon, precisamente nel distretto della Liumang, ovvero la parte della città governata dalla mafia cinese. Abbiamo visto nel primo capitolo di Judgement che gli eventi degli Yakuza non vengono considerati apertamente, ma il Tojo Clan c’è, per quanto si veda solo la Famiglia Matsugane che prima d’ora non era mai stata menzionata.

Uno spunto interessante per Judgement potrebbe essere quello di non trattare gli stessi fatti che vediamo nell’ultimo Yakuza marginalmente, ma renderla una parte fondamentale della narrazione, così da unire le storie dei due videogiochi anche indirettamente per accontentare tutti i fan. O magari chissà, qualche piccolo easter egg dove Yagami e Ichiban bevono insieme a un bar non è da escludere.

L’Alleanza Omi

Judgement è ambientato a Kamurocho, e Kamurocho vuol dire una sola cosa: Tojo Clan. Oltre al distretto a luci rosse che s’ispira a Kabuchiko, il secondo quartiere più frequente nella saga sul crimine giapponese è la rappresentazione di Dotonbori, a Osaka, qui chiamato Sotenbori. E Sotenbori vuol dire una sola cosa: Omi Alliance. Potrebbe essere interessante come spunto vedere cosa combina il secondo clan più grande del Giappone e come Yagami s’invischierebbe nella faccenda.

20XX

Una cosa che tutti i giochi targati RGG hanno in comune (esclusi i due titoli sul Giappone feudale e i due remake) è il fatto di essere ambientati nell’anno in cui vengono sviluppati. Quindi, se seguendo questa linea, Judgement 2 dovesse essere ambientato nel 2021 o nel 2022, questo racconterebbe i fatti che antecedono a quelli di Yakuza:LaD, e se avete finito il gioco avrete notato che la mafia ormai non esiste più in Giappone. Nel 2019 sia il Tojo Clan che l’Allenza Omi si sono sciolti, lasciando milioni di cani sciolti per le strade.

Ovviamente senza la mafia per le strade, non vuol dire che Tokyo è sicura o priva di criminalità, poichè i gangster esistono a prescindere delle organizazzioni criminali, ma questo potrebbe essere più noioso rispetto alle altre alternative, e questo ci porta quindi all’ultima opzione.

Dove la legge non arriva

Il nemico di Yagami potrebbe essere nuovamente qualcuno di intoccabile da parte della legge, come un misterioso serial killer, una setta oscura o perchè no anche un gruppo di hacker. Abbiamo visto nel primo la gang dei Corvi e la Talpa, l’assassino che si celava dietro i crimini di Kamurocho, perchè non inserire un nuovo nemico simile anche nel prossimo capitolo. Magari anche con qualcuno di già conosciuto e temuto dai giocatori come…Lao Gui.