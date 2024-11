Kings League Italia, tutto ciò che devi sapere!

Tra le novità svelate, la più importante riguarda l’Italia. Sarà l’Allianz Stadium ad ospitare il prossimo 12 gennaio la finale della Kings World Cup Nations Kings. La Kings World Cup Nations prenderà il via il 1 gennaio 2025 e nell’arco di 12 giorni, i 16 Paesi partecipanti si sfideranno per essere incoronati primi Campioni del Mondo della Kings League . Svelati anche i 12 presidenti che guideranno le 12 squadre della competizione italiana.

Le partite di calcio a 7, saranno dei veri e propri show in cui non ci sarà nemmeno un minuto da annoiarsi. Il merito è anche di un regolamento che non prevede cali di attenzione: le partite saranno divise in due tempi da 20 minuti, caratterizzate da alcuni momenti chiave in grado di stravolgere le gare e il risultato. 12 top streamer e content creator si sfideranno per il titolo. Saranno a capo di altrettante 12 squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia rappresentando diverse nazioni, valutati e scelti con attenzione durante i Tryouts ufficiali della Kings League. Di seguito, tutte le squadre partecipanti e i relativi presidenti della competizione italiana.