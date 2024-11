Marvel Snap, Frigga ma in ritardo

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Novembre: martedì 19 Novembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Questo è quello che avrei scritto normalmente ma non è così perché Marvel Snap ha cambiato le carte in tavola e la carta che andrò ad approfondire oggi è uscita il giorno del pass. Ma fa niente speriamo che almeno Odino non si arrabbi se parlo di sua moglie Frigga.

Comunque dopo questa piccola introduzione andiamo ad analizzare carta e personaggio!

Marvel Snap: Frigga

Descrizione:

Frigga (costo 3, potenza 3) = Alla Scoperta: aggiungi una copia dell'ultima carta che hai giocato alla tua mano. (se possibile)

Sappiamo già i poteri di questa carta, sono già stati ampiamente utilizzati questa settimana e direi che in un mazzo Silver Surfer ha avuto il suo bel da farsi dato che arriva a copiare carte come Wong, Mystica o lo stesso Surfer. Poi per il resto direi che c'è poco da dire.

Ma chi è Frigga?

Frigga, il cui nome per intero è Frigga Fjorgynnsdottir, è un personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee, Robert Bernstein (testi) e Joe Sinnott (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Journey into Mystery (Vol. 1) n. 92 (maggio 1963).

Ispirata all'omonima dea della mitologia norrena, Frigga è la moglie di Odino, nonché regina di Asgard, e madre adottiva di Thor e Loki.

Nata agli albori dell'universo, Frigga è la figlia di Fjorgynn che in punto di morte la dà in sposa a Odino re di Asgard

Nell'anno 1000, quando i Celestiali giungono sulla Terra minacciando di distruggerla se non avessero visto un miglioramento nell'evoluzione dei suoi abitanti da lì a un millennio, Frigga, così come tutte le divinità femminili, viene convocata da Gea alias Jord affinché, tramite i loro poteri, risveglino il potenziale superumano di dodici individui, i Giovani Dei, che soddisfano le aspettative dei Celestiali scongiurando il pericolo.

Durante la guerra tra Asgard e le armate del demone Surtur, Frigga si assume l'incarico di proteggere tutti i bambini asgardiani rifugiandosi assieme a loro in un ostello nel fitto della foresta agli argini del regno ed ergendovi attorno una barriera incantata.

Nel momento in cui Loki riesce ad assassinare Balder scatenando Ragnarök, come tutti gli abitanti di Asgard, Frigga muore difendendo il regno.

Poteri e abilità

Frigga possiede i poteri comuni a tutti gli asgardiani, quali forza, agilità, velocità, riflessi e resistenza sovrumani dovuti al fatto che pelle e ossa asgardiane siano all'incirca tre volte più dense di quelle di un comune essere umano. La sua longevità è inoltre quasi illimitata e non può morire se non venendo uccisa; differentemente dalla maggior parte degli asgardiani, il cui invecchiamento si arresta raggiunta la maturità, Frigga, come anche Odino è spesso rappresentata come una donna anziana seppur ancora energica.