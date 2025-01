La Guerra dei Rohirrim ha fallito: tutto quello che non è andato in un film senza cuore

La guerra dei Rohirrim , prequel animato ambientato nel leggendario universo di J.R.R. Tolkien, ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan . Se da un lato i disegni e le immagini sono un vero omaggio al mondo di Rohan, dall'altro le animazioni e le scelte produttive lasciano molto a desiderare , ma non sono solo queste le ragioni che non ci fanno apprezzare il film.

Tuttavia, l'entusiasmo per la resa visiva si spegne di fronte alle animazioni . I movimenti dei personaggi risultano poco naturali: anziché camminare, sembrano dondolare in modo innaturale , riducendo l'immersione nell'universo narrativo. Questa mancanza di fluidità mina l'impatto emotivo di scene altrimenti potenti e distrae lo spettatore dalla trama.

Passando alla trama, il racconto non brilla per originalità o profondità. Molti spettatori si aspettavano che il film narrasse la fondazione del Fosso di Helm, ma scoprono invece che la fortezza esiste già. Il motivo che scatena la guerra avrebbe potuto richiamare grandi epopee come l’Iliade: ad esempio, Hera che rifiuta di sposare il figlio del capo di un clan rivale. Tuttavia, questa opportunità viene sprecata. La storia manca di una connessione naturale al resto del legendarium di Tolkien e, per compensare, si ricorre a riferimenti forzati al mondo de Il Signore degli Anelli.