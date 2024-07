Amazon Prime Video ha sorpreso i fan con il rilascio di un nuovo trailer per la tanto attesa serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere due giorni fa. Questo nuovo sguardo alla serie ha scatenato varie ipotesi e speculazioni su ciò che possiamo aspettarci nei prossimi episodi. Vediamo di analizzare il trailer e proporre alcune teorie interessanti su quello che vedremo.

Dubbi e incertezze tra gli Elfi

Il trailer inizia mettendo in evidenza le preoccupazioni tra gli elfi, in particolare Elrond, riguardo ai tre anelli elfici appena creati. Dopo aver scoperto che Halbrand è in realtà Sauron, i sospetti e le paure sono aumentate. Elrond esprime apertamente i suoi dubbi sulla sicurezza e sull'uso degli anelli, temendo che possano essere corrotti o utilizzati contro di loro.

Contrariamente a Elrond, Galadriel sembra avere una connessione profonda e intuitiva con l'anello, che sappiamo essere Nenya, l'anello dell'acqua: Galadriel sente che l'anello la sta guidando, indicandole una strada da seguire.

Gli Anelli del Potere: Annatar

Uno dei momenti più interessanti del trailer è la scoperta che Celebrimbor, il fabbro degli elfi, aveva interagito con Annatar, il Signore dei Doni, fin dall'inizio. Come sappiamo dai libri di Tolkien, Annatar non è altri che Sauron sotto mentite spoglie. Nel trailer, infatti, appare chiaro che era stato Sauron a dare a Celebrimbor l'idea di costruire la fornace che vediamo nella prima stagione.

Secondo la mitologia di Tolkien, i tre anelli elfici – Narya, Nenya e Vilya – non furono contaminati dall'influenza di Sauron poiché lui non era presente alla loro forgiatura. Questo dettaglio sembra essere rispettato anche nella serie, poiché Halbrand, rivelatosi essere Sauron, fugge prima che Galadriel possa completare la fusione del pugnale d'argento e oro di Valinor con il mithril. Questo assicura che, nonostante i suoi piani, i tre anelli mantengano la loro purezza e non siano sotto il diretto controllo di Sauron.

Sette Anelli ai re dei nani

Un aspetto interessante del trailer è l'apparizione di Durin III, il re dei nani, che sembra possedere uno degli anelli del potere. Tuttavia, a differenza degli elfi, i nani non sono immuni all'influenza oscura di Sauron. Il trailer ci mostra Durin III che potrebbe essere corrotto dall'anello, prefigurando una serie di eventi catastrofici, come il Balrog di Moria, noto come il Flagello di Durin, che vedimo nel trailer, distruggere parte di Khazad-dûm.

Nori e lo Sconosciuto

Vediamo anche lo Sconosciuto, ormai identificato come Gandalf, nel deserto insieme a Nori. La loro avventura li porta a Ruhn, dove incontrano Tom Bombadil. Questo enigmatico personaggio, uno dei più misteriosi della mitologia tolkeniana, incoraggia Gandalf a perseguire il suo destino nella lotta contro Sauron.

Gli Anelli del Potere: Tar-Míriel, le Aquile e altre creature

Un'altra scena mostra Tar-Míriel, la regina reggente di Númenor, immergersi nel mare dove la aspetta una terribile creatura mentre il cugino Ar-Pharazôn è insieme alle maestose aquile. Altre scene, poi, ci mostrano Isildur che combatte contro i ragni, figli di Ungoliant, la parente di Shelob, il terribile mostro visto ne Il Ritorno del Re di Peter Jackson.

Infine abbiamo uno sguardo raro alle Entesse, le compagne degli Ent, prima della loro scomparsa dalla Terra di Mezzo.

Sauron e i Nove

Il trailer si conclude con una scena drammatica in cui Sauron, ordina a Celebrimbor: "Tu mi darai i nove". Questa frase preannuncia la creazione dei nove anelli destinati agli uomini, che saranno completamente corrotti dal potere oscuro di Sauron e diventeranno i Nazgûl, i temuti spettri dell'anello.