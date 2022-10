Gli anelli del potere: finalmente vedremo sauron?

Questa settimana potremo finalmente assistere all’ultima puntata della serie tv prodotta da Amazon e disponibile su Amazon Prime Video, Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere. Online il trailer dell’ultima puntata, in cui vediamo un collage di immagini alle quali abbiamo assistito durante la visione delle puntate precedenti, ma con l’aggiunta di qualche immagine extra.

La descrizione del trailer dice “tutto ha portato fino a qui” e “tutto sarà rivelato”. Ovviamente ci aspettiamo di vedere Sauron, ma ricordiamo che secondo gli scritti di Tolkien, nonostante la serie tv si sia presa non poche libertà, non lo vedremo nella sua forma malvagia ed oscura, ma come Annatar, ovvero il Signore dei doni, un uomo bello e con sembianze quasi elfiche. Non a caso nel trailer è possibile vedere la forgia del signore degli elfi, Celebrimbor, pronta ad accogliere il metallo fuso in forme circolari.

Tali forme non possono essere altro che quelle per creare gli Anelli del Potere, che vengono offerti da Annatar, per abbellire, nel caso della serie, salvare, la Terra di mezzo.

Molti fan de Gli Anelli del Potere sono convinti che Sauron possa essere uno dei personaggi che abbiamo incontrato in tutto l’arco della stagione. Alcuni considerano Sauron essere lo Straniero, ovvero l’uomo caduto insieme alla stella dal cielo e che ha per primi incontrato i Pelopiedi. Altri, invece, considerano Sauron essere sotto le spoglie dell’uomo Halbrand. La serie ha fatto sorgere varie disparate teorie, anche se non possiamo essere certi che in questo finale di stagione tutti i nostri dubbi saranno risolti.

Amazon, infatti ha intenzione di portare avanti la storia per ben altre quattro stagioni (le riprese della seconda stagione sono infatti recentemente iniziate) e pare quindi normale che non tutti i nostri dubbi e le nostre teorie saranno risolti in questo finale di stagione de Gli Anelli del Potere.

Non ci resta che attendere venerdi per sapere quali misteri ci verranno rivelati.