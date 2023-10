Little Nightmares III nel suo primo gameplay

La Bandai Namco ha deciso di riscaldare le attese per l’uscita del terzo capitolo della serie Little Nightmares, con un inedito gameplay. Il video mostra i primi venti minuti di gioco, eseguito da due tester nella fase pre-alpha. Le immagini offrono un’anticipazione che sembra confermare la fedeltà del nuovo videogame al marchio Little Nightmares. Le firme stile del brand rimangono sempre le stesse: enigmi, rompicapi, mistero, tenebre e prudenza, tanta prudenza. L’uscita sul mercato è prevista nel 2024, su Playstation 4, Playstation 5, Xbox X ed S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel frattempo, potete gustare il video qui di seguito.

La storia

I due piccoli amici Low e Alone sono intrappolati in una necropoli, dove il silenzio regna minaccioso su una calma inquieta. I personaggi dovranno svelare e affrontare, per tirarsi fuori da quel mondo quasi psichedelico, tutti gli orrori nascosti. Un’atmosfera psicologicamente caotica, quasi come le paure del subconscio, su cui sarà necessario trionfare per mantenere viva la pelle. Rompicapi nascosti all’occhio più esperto, sfidano i giocatori in tranelli che mettono alla prova concentrazione e perspicacia. Attenzione allo sguardo di mostri e creature macabre: siete gli ospiti indesiderati del loro territorio. Se avete paura del buio qui fatevi coraggio, perché l’oscurità sarà per voi la migliore amica di sempre.

La novità di questo capitolo

Little Nightmares III, a differenza dei due predecessori, è pronto ad offrire ai suoi devoti qualcosa in più. La Bandai Namco ha infatti deciso di integrare, a tutte le funzionalità già presenti nel gioco, quella cooperativa online. Si potranno quindi fronteggiare tutte le sfide previste dal tenebroso percorso insieme ad un amico, anche a distanza. Chi invece dovesse preferisse la modalità classica single player, sarà affiancato dall’AI che controllerà le azioni del proprio compagno di incubi.

Un gameplay che fa venire l’acquolina a tutti i focosi che attendono di poter vedere il nuovo titolo nella propria libreria videoludica. Ebbene, noi facciamo fieramente parte di questo gruppo. Restiamo perciò nelle migliori aspettative per poter mettere le mani sul gioco e commentarlo con voi.