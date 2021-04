The Last of Us Part 3 – Di cosa parlerà?

In questi ultimi giorni The Last of Us è stato uno degli argomenti centrali per il mondo dei videogiochi. La prima ragione è perché il titolo sviluppato da Naughty Dog e da poco diventato il gioco più premiato della storia, ottenendo ben 302 premi assegnategli fra testate e scelte dei fan. La seconda ragione è molto più recente, e riguarda un probabile sequel. Neil Druckmann, il direttore creativo alle spalle di entrambi i titoli targati PlayStation, ha infatti dichiarato di aver già scritto e pensato alla storia per un terzo capitolo, ma che tuttavia non è ancora nei piani di essere sviluppato.

Ovviamente questo ha immediatamente fatto scervellare i fan, che si sono subito cimentati a immaginare l’incipit della terza parte di The Last of Us. Vediamo quindi di cosa potrebbe parlare un ipotetico prossimo capitolo, analizzando ciò che la seconda parte ci ha fornito.

Nota bene: l’articolo contiene pesanti spoiler di The Last of Us e The Last of Us Part II

La storia di Abby e Lev

Una delle scelte più probabili riguarda Abby e Lev. Durante gli eventi del primo capitolo, Abby era un membro delle Luci, un’organizzazione che con modi discutibili, era alla ricerca di una cura per il virus. Nel corso del gioco Abby è membro dei WLF, ma durante la parte finale, volta le spalle alla sua stessa gente per aiutare Lev, il giovane che incontra durante il suo viaggio. Nell’ultima parte di gioco questi due vengono a scoprire che un gruppo di ex membri delle Luci si è riunito per dare nuova vita all’organizzazione, e quindi non esitano a mettersi in marcia per scoprire se si tratta della verità.

Tuttavia questi vengono rapiti da un gruppo di schiavisti, e in seguito vengono ”salvati” da Ellie, dopo che quest’ultima cambia idea e sceglie di risparmiare Abby. I due, ora feriti ma liberi e soprattutto vivi, sono nuovamente all’avventura per scoprire se queste Luci esistono davvero o meno. L’idea non sarebbe male, partendo da un interessante parallelismo con il primo titolo dove vedevamo un uomo esperto, forte e vissuto accompagnato da una ragazzina ignara del mondo che la circondava, stessi ruoli che in modo diverso recitano anche Abby e Lev.

I 20 anni di solitudine di Joel

L’iconico inizio del primo TLOU comincia con lo scoppio del virus e la morte di Sarah, la figlia di Joel. In seguito vediamo direttamente ciò che accade 20 anni dopo, con un Joel invecchiato e diverso, crudele e che pensa solo alla sopravvivenza. Questo ritrova la felicità solo grazie a Ellie e nella parte 2 è praticamente un uomo nuovo. Ma cosa è successo in quel ventennio che la narrazione ha saltato? Quanto sudore, lacrime e sangue ha versato Joel prima di portarci agli eventi con cui inizia The Last of Us?

Una storia nuova

Il mondo di The Last of Us è un mondo ormai alla rovina, distrutto da decenni di virus la cui cura sembra inesistente (o quasi) e quindi le vite che vediamo vissute dai protagonisti, non sono tanto diverse da quelle di qualsiasi altra persona. Come potrebbe essere un The Last of Us con dei personaggi diversi da quelli che conosciamo, magari ambientato in qualche altra parte del mondo poichè non siamo neanche a conoscenza degli effetti del virus nel resto mondo. Oppure senza stravolgere troppo le cose restando sempre in America, e vivere la vita di qualcun altro. In tal caso sarebbe opportuno non chiamarlo Part 3, ma dargli un sottotitolo.

Continuare la storia di Ellie

Ellie, la protagonista di entrambi i capitoli, è uno dei personaggi più iconici e profondi dell’intero panorama videoludico. Prima una ragazzina dolce e scherzosa, perde ogni barlume d’umanità in Part 2 dopo che suo padre, Joel, viene ucciso dinanzi ai suoi occhi. In seguito all’evento tutta la sua vita è una ricerca per la vendetta, che non la ferma neanche dopo che ha trovato un posto tranquillo dove si è rifatta una nuova vita con Dina e il loro bambino. Ellie perde tutto per la sua vendetta, e questo la lascia da sola nel crudele mondo di The Last of Us.

Il finale di The Last of Us Part II sembra un finale aperto e chiuso allo stesso tempo, lasciandoci solo immaginare se in un seguito rivedremo la nostra amata Ellie.