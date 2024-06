Lupin III – La Pietra della Saggezza ha rivoluzionato gli anime, ecco perché

Appena sentiamo il nome di Lupin, non possiamo non pensare al celebre personaggio creato da Monkey Punch (pseudonimo di Kazuhiko Katō) nel 1967. Le avventure del ladro gentiluomo, ispirato liberamente ad Arsenio Lupin (il protagonista dei racconti e romanzi di Maurice Leblanc e del quale Lupin III è il nipote) sono iniziate con il manga e con l'anime, portando anche alla realizzazione di diversi adattamenti cinematografici e serie televisive.

In onore del suo ritorno al cinema rimasterizzato in 4K nelle giornate del 24, 25 e 26 giugno, vi parleremo proprio del primo lungometraggio con protagonista Lupin III: Lupin III - La pietra della saggezza, film che ha rivoluzionato il mondo degli anime.

Lupin III - La Pietra della Saggezza ed i nuovi standard dell'anime

Era il 1978 quando il mondo degli anime veniva scosso da un film che avrebbe cambiato per sempre il panorama dell'animazione giapponese. Diretto da Sōji Yoshikawa, Lupin III - La pietra della saggezza, non solo ha catturato l'immaginazione del pubblico, ma ha anche stabilito nuovi standard per l'industria degli anime.

L'innovazione visiva

Fin dalle prime scene, La pietra della saggezza ha affascinato gli spettatori con la sua qualità visiva superiore: grazie all'uso di tecniche di animazione avanzate, colori vivaci e sequenze d'azione coreografate con maestria, il film ha segnato una svolta rispetto alle serie TV dell'epoca, innalzando il livello per future produzioni anime.

Da ricordare con particolare attenzione le scene che si rifanno ai dipinti moderni più famosi come quelli di Giorgio de Chirico e Salvador Dalí.

Collaboratori di un certo livello

Un fattore cruciale nel successo del film è stato il coinvolgimento di importanti figure dell'industria degli anime, come "un certo" Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Questi due geni creativi, che in seguito avrebbero fondato lo Studio Ghibli, hanno portato la loro visione unica e il loro talento nella serie televisiva di Lupin III, influenzando decisamente lo stile e la qualità della narrazione del film.

Lupin III - La Pietra della Saggezza, dal manga all'animazione

Uno degli aspetti più rivoluzionari di Lupin III - La Pietra della Saggezza è stato il modo in cui ha adattato con successo il manga originale in un lungometraggio anime, in modo da mantenere l'integrità dei personaggi e della storia.

Il film ha introdotto nuovi elementi visivi e narrativi, dimostrando che le storie di manga possono essere portate sul grande schermo senza perdere il loro fascino.

Da "semplice" personaggio ad icona

Il successo de La pietra della saggezza ha avuto un impatto significativo non solo in Giappone, ma a livello globale. Il film ha contribuito a diffondere la cultura degli anime oltre i confini nazionali, influenzando creatori e appassionati in tutto il mondo, dimostrando che anche le storie animate possono essere complesse e mature. Con Lupin III - La Pietra della Saggezza, si aprì la strada ad una nuova era dell'animazione, creando una solida base di fandom fino a rendere Lupin III un'icona della cultura pop.