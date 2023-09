Netflix: tutte le uscite di ottobre 2023

Come ogni mese, Netflix aggiunge al suo catalogo una serie di film, serie tv e documentari. Questo Ottobre torneranno Elite e Lupin.

Beckham – 4 Ottobre

La docuserie sul famosissimo ex calciatore David Beckham sbarcherà prestissimo su Netflix. Il regista Steven Fisher firma la serie tv che racconterà la vita di Beckham, attraverso filmati recenti e racconti da parte di amici, famiglia e altri personaggi famosi nel mondo del calcio. Una storia di crescita, determinazione e vittorie, che unisce il mondo dello sport più seguito d’Europa con il ritratto di una famiglia e di un uomo nelle sue gioie e dolori.

Lupin, stagione 3 – 5 Ottobre

La terza stagione di Lupin arriverà sulla piattaforma la prima settimana di Ottobre. Questa serie tv francese che ha conquistato il cuore di tanti spettatori in giro per il mondo racconta la storia di Aassane. Un ladro, che oramai vive da clandestino lontano dalla famiglia. In questa 7 puntate tornerà a Parigi per proporre di abbandonare per sempre la Francia e iniziare una nuova vita in un altro paese. Il futuro però riserva tante sorprese che rovineranno i piani del protagonista

La caduta della casa degli Usher – 12 Ottobre

La caduta della casa degli Usher è una mini serie horror in 8 puntate, basata sulle opere di Edgar Allan Poe. Dopo aver ereditato un’azienda ricchissima, i personaggi iniziano pian piano a morire, uno dopo l’altro. Le indagini su queste morti porteranno alla scoperta di tanti segreti legati al passato dell’intera famiglia.

Elite, stagione 7 – 20 Ottobre

L’amatissima serie spagnola Elite torna su Netflix per la settima stagione. Questa stagione tratta la salute mentale e la necessità di chiedere aiuto. Al centro della storyline c’è Omar, ancora sconvolto dagli eventi dell’anno precedente, non riesce ad andare avanti nemmeno dopo aver iniziato l’università. Inizia un percorso di terapia, e decide di tornare a Las Encinas per riaffrontare ciò che lo tormenta. Lì vedremo come anche gli altri studenti non sembrano essere così tanto sereni.

La vita sul nostro pianeta – 25 Ottobre

La docuserie prodotta da Steven Spielberg, sbarcherà su Netflix l’ultima settimana del mese. Riporterà in vita, attraverso le nuove tecnologie, specie ormai estinte da tantissimi anni sul nostro pianeta. Potremo assistere alla nascita dei dinosauri, e tantissime altre creature, così come alla loro distruzione. Il fantastico trailer, ci porta a fare il conto alla rovescia per vedere quest’opera.