Mare fuori è una serie televisiva italiana di successo che non smette di far parlare di sé. Ecco cinque interessanti teorie sul futuro della fiction.

Mare fuori, la fortunatissima serie tv italiana prodotta da RaiFicton e Picomedia con l’arrivo della terza stagione ha collezionato record di visualizzazioni e ascolti uno dopo l’altro ed è diventata un vero e proprio fenomeno di massa.

Il successo della fiction Rai attualmente sembra non volersi arrestare e mentre su Netflix nessuna altra serie in uscita riesce a spodestarla dal primo posto delle serie più viste in Italia, su Rai2 continua la messa in onda in prima serata della terza stagione. Ogni mercoledì fino al 22 marzo, quando verranno trasmessi gli ultimi due episodi.

Data l’incredibile popolarità che ha guadagnato, Mare fuori può contare su una numerossisima schiera di fan e appassionati che analizzando gli episodi di quest’ultima stagione sul web hanno formulato e diffuso molte teorie che spiegherebbero gli aspetti più misteriosi lasciati in sospeso per la quarta stagione e le sorti di alcuni dei protagonisti.

In questo articolo riporteremo cinque delle teorie più diffuse e condivise dai fan, tutte quelle più popolari e interessanti nate durante questo mese dopo la messa in onda del finale di stagione su RaiPlay.

Attenzione, questo articolo contiene spoiler quindi, se non avete visto tutti gli episodi della nuova stagione di Mare fuori non vi consigliamo di andare avanti nella lettura.

1. La nuova arrivata nell’IPM è legata a Viola?

Nell’ultimo episodio della terza stagione “La Scelta”, assistiamo all’ingresso nell’IPM di una nuova ragazza. Su di lei non c’è stato mostrato nulla, è stata semplicemente introdotta e sicuramente scopriremo la sua storia e le sue origini nella quarta stagione.

La ragazza appare, in quei pochi minuti in cui la vediamo sullo schermo schiva, taciturna ma anche piuttosto violenta.

Visto il mistero che l’avvolge e l’uscita di scena di Viola(Serena Ferrari) i fan di Mare Fuori hanno elaborato una teoria che riguarda entrambe: secondo diverse persone sui social, la ragazza non sarebbe nient’altro che Martina, l’amica immaginaria di Viola, la giovane donna che quest’ultima vede durante i suoi ultimi momenti di vita.

Questa teoria però può essere facilmente smentita poiché la somiglianza tra la new entry e la ragazza che si vede immaginata da Viola è pressoché inesistente.

Ma non è finita qui, secondo qualcun altro il nuovo ingresso sarebbe invece la sorella del personaggio di Serena Ferrari, avvistata in una foto in una scena flashback che riguarda sempre Viola.

La nuova arrivata all’ipm in mare fuori 3

2. Carmela e il destino di Edoardo.

Uno dei protagonisti indiscussi di Mare fuori 3 è senza dubbio Edoardo Conte, un personaggio controverso che agisce in modo molto impulsivo ma che ci regala nel corso della stagione molti momenti ricchi di páthos.

Per parlare di questa teoria dobbiamo soffermarci su una scena del secondo episodio della terza stagione “Il richiamo del sangue”, che riguarda un incontro tra Edoardo (Matteo Paolillo) e la sua futura moglie Carmela (Giovanna Sannino).

Nella scena in questione, vediamo la ragazza (dopo essere venuta a conoscenza del tradimento da parte di Edoardo con Teresa) minacciare il futuro marito di ucciderlo nel caso la tradisse nuovamente.

Le parole di Carmela seppur pronunciate quasi ironicamente hanno scatenato nuove teorie sul web.

E se quella del personaggio interpretato da Giovanna Sannino fosse una vera minaccia?

Il rapporto tra Edoardo e Teresa (Ludovica Coscione) non sembra essere arrivato al capolinea anzi, gli avvenimenti degli ultimi episodi potrebbero portare a rafforzarlo.

Carmela ovviamente, non accetterebbe mai un secondo tradimento da parte di Edoardo con la giovane e potrebbe tentare in tutti i modi di ostacolarlo. Ma non è finita qui, ci sono molte persone sul web che ritengono Carmela responsabile dell’attentato alla vita di Edoardo, questo potrebbe essere un risvolto sicuramente sconvolgente per le dinamiche della serie ma stando a quanto ci è dato sapere sembra per adesso poco probabile.

Giovanna sannino (carmela) in mare fuori 3

3. Naditza e la lettura della mano di Carmine

Nel sesto episodio della terza stagione “L’amore non esiste” in una scena in cui Carmine (Massimiliano Caiazzo) raggiunge i suoi amici evasi Filippo (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani) e ha finalmente la possibilità di parlare e confrontarsi con loro, Naditza incuriosita da un atteggiamento strano dell’amico decide di leggergli la mano per vedere nel suo futuro.

Durante la lettura lo sguardo della ragazza tradisce però una certa preoccupazione. Carmine le chiederà più volte di rivelargli quello che ha visto ma Nad preferisce non rispondere e la tensione della scena poi viene smorzata dall’ironia di Filippo.

Ma cosa avrà visto il personaggio interpretato da Valentina Romani di tanto preoccupante?

Questo ha dato vita ad una teoria. In molti sono certi che Naditza abbia letto un futuro negativo nella mano di Carmine, forse addirittura prevedendo la sua morte.

Pensando alla scena finale della terza stagione e quel cliffhanger che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso, la cosa potrebbe avere senso.

Massimiliano caiazzo (carmine) in mare fuori 3

4. Silvia e il misterioso buco nel muro

Il personaggio di Silvia, interpretato da Clotilde Esposito nella seconda parte della terza stagione ottiene il suo riscatto manipolando l’uomo che ha causato il suo arresto e così facendo ottenere la libertà e una vita il più possibile agiata.

Durante l’undicesimo episodio, “Un’amicizia è per sempre” l’uomo in questione, Alfredo (Giuseppe Tantillo) mostra alla ragazza una casa lussuosa che poi una volta libera le regalerà.

All’interno dell’abitazione ci sono ancora degli operai che stanno facendo dei lavori. che Alfredo definisce di ristrutturazione, e in particolare uno di loro copre un enorme buco sulla parete.

L’attenzione su quello stesso buco verrà poi riportata durante un momento d’intimità tra Alfredo e Silvia nell’ultima puntata. Un quadro, messo sul buco ormai stuccato, cade rovinosamente a terra lasciando chiaramente intendere allo spettatore che quel quadro serva solo a nascondere ulteriormente qualcosa. Dopo questa intuizione, secondo molti fan è nata la teoria che dietro quel foro ormai coperto c’era il nascondiglio segreto di Ciro Ricci (Giacomo Giorgio).

Questo sarebbe plausibile solo nel caso Ciro non fosse morto realmente e il suo personaggio venisse reintrodotto.

Nonostante questa fantasiosa teoria però quel famoso buco nel muro nasconde davvero un mistero, qualcosa di losco che con molta probabilità metterà Silvia nei guai un’altra volta.

Clotilde esposito (silvia) in mare fuori 3

5. Il ritorno di Ciro Ricci e i presunti 2 minuti in più nel finale di stagione.

Uno dei personaggi più amati dei fan di Mare fuori è Ciro Ricci, uno dei ragazzi detenuti dell’IPM attorno al quale si sviluppano molte dinamiche ma che finisce ucciso al termine della prima stagione.

Visto l’amore dei fan e l’importanza del personaggio per lo sviluppo della fiction, Giacomo Giorgio è tornato nelle successive stagioni ad interpretare Ciro grazie alla sua presenza nei flashback di altri protagonisti legati a lui.

Ma ci sarà la possibilità di vedere Ciro Ricci in carne e ossa nei nuovi episodi della quarta stagione?

Secondo i fan, che hanno dato vita a diverse teorie e ipotesi sul finale della terza stagione lasciato in sospeso, Ciro potrebbe essere ancora vivo e direttamente coinvolto nella situazione tra Carmine (Massimiliano Caiazzo), Rosa (Maria Esposito) e Don Salvatore Ricci (Gennaro Della Volpe). Questa teorie prende vita da una foto apparsa sui social che ritrae Giacomo Giorgio nei panni di Ciro nella medesima location (Piscina Mirabilis) in cui è ambientata la scena finale della dodicesima ed ultima puntata di Mare fuori 3.

Secondo la teoria il ragazzo dopo aver scoperto ciò che il padre ha tentato di fare al suo migliore amico, Edoardo e lo ha seguito fino alla Piscina Mirabilis con l’intenzione di vendicarsi.

Ma quella di Ciro alla Piscina Mirabilis non è stata l’unica foto a destare i sospetti dei fan, altri scatti condivisi dal cast hanno dato vita ad un’ulteriore teoria secondo cui ci sarebbero delle scene inedite della terza stagione che non sono andate in onda su RaiPlay. Questi minuti extra sarebbero circa due, riguarderebbero l’ultima puntata e sempre secondo i fan, sarebbero disponibili su Rai2 durante la visione canonica delle puntate in tv.

La produzione ha sempre tentato di smentire queste voci affermando che il finale che potremo vedere su Rai2 sarà identico a quello già disponibile su RaiPlay, inoltre per quanto riguarda la presenza di Giacomo Giorgio sul set della scena finale è stata fornita una spiegazione.

È stato dichiarato, infatti che erano stati girati due finali per la terza stagione, uno dei quali prevedeva proprio il ritorno di Ciro.

La produzione ha tuttavia poi optato per la scelta più sensata: il finale senza Ciro. Questo però apre la possibilità a nuovi scenari riguardanti Ciro, e se il personaggio verrà rintrodotto comunque in futuro?