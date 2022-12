Mickey 17: ecco il teaser del nuovo film di bong joon-ho

Indice dei contenuti Mickey 17: la possibile trama del film

Sarà Mickey 17 il titolo ufficiale del nuovo film di Bong Joon-ho, in uscita nelle sale cinematografiche il 29 marzo 2024. L’annuncio è arrivato grazie ad un breve teaser trailer, pubblicato da Warner Bros, con protagonista Robert Pattinson.

La star di The Batman e The Lighthouse guiderà un cast formato anche da altri nomi di primo piano come Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo.

From the Academy Award-winning director Bong Joon Ho and starring Robert Pattinson – MICKEY 17. Only in theaters 03.29.2024. #Mickey17 pic.twitter.com/bhPnD9IIFS — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 5, 2022

Il titolo del film differisce leggermente da quello del romanzo da cui trae ispirazione, Mickey7 di Edward Ashton. Si tratta di un’opera di fantascienza che segue le vicende di un viaggiatore spaziale considerato “sacrificabile”, impiegato nella una pericolosa missione di colonizzazione del mondo ghiacciato di Niflheim.

Il protagonista si ritrova coinvolto in vere e proprio missioni suicida, poiché quando un Mickey muore, un altro viene clonato al suo posto con la maggior parte dei suoi ricordi intatti. Mickey7 rappresenta dunque la settima iterazione del personaggio, che dopo sei morti (presumibilmente sedici nel film) comincia però a comprendere cosa si nasconde dietro.

Al termine di una missione su un pianeta straniero, Mickey7 scompare e viene dato per morto. Quando torna alla base sulla colonia scopre che c’è un nuovo clone, Mickey8. Il protagonista deve tenere nascosta la presenza del suo clone al resto del pianeta, mentre le condizioni di vita su Niflheim continuano a peggiorare: l’atmosfera non è adatta agli esseri umani, il cibo scarseggia e la Terraformazione non procede per il meglio.

Mickey 17 rappresenta il primo film di Robert Pattinson dopo The Batman ed il primo di Bong Joon-ho dopo Parasite, per cui nel 2020 ha vinto il premio Oscar come miglior film, miglior film straniero e miglior sceneggiatura originale. Mickey 17 sarà inoltre l’ottavo lungometraggio del regista sudcoreano dopo Peullandaseu-ui gae (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Madre (2009), Snowpiercer (2013) e Okja (2017), oltre al già citato Parasite.