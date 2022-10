The batman 2: i villain che vorremmo nel film di matt reeves

In attesa di Black Adam e Black Panther: Wakanda Forever, possiamo tranquillamente dire, senza paura di essere smentiti, che The Batman è stato fino ad ora il miglior cinecomic dell’anno. Il film con protagonista Robert Pattinson ha avuto un grande successo di critica e di pubblico e rappresenta, insieme a The Dark Knight, la miglior trasposizione cinematografica del personaggio.

Matt Reeves ha già ricevuto il via libera da parte dei vertici di Warner Bros. Discovery a realizzare The Batman 2, il secondo capitolo di un’ipotetica trilogia. Reeves stesso si occuperà anche della sceneggiatura, affiancato da Mattson Tomlin.

Ma se uno dei punti di forza del primo film è stata la presenza di villain ben scritti e interpretati, chi farà da nemesi al Cavaliere Oscuro in The Batman 2?

Mr. Freeze

Partiamo subito col personaggio che più di tutti si meriterebbe un ruolo in The Batman 2. Le atmosfere cupe del primo film basterebbero per dimenticarsi della versione di Arnold Schwarzenegger in Batman e Robin, mettendo in scena la vicenda profonda e toccante di Mr. Freeze.

Victor Fries, così come è stato riscritto da Paul Dini, è uno scienziato la cui moglie si ammala gravemente. Non essendovi una cura per la sua malattia, Victor decide di sfruttare le sue conoscenze criogeniche per ibernarla, in attesa di trovare una soluzione. Rimane tuttavia vittima di un incidente, per cui da quel momento in poi non è in grado di sopravvivere se non a basse temperature.

Sono presenti diverse versioni della sua origin story e dei motivi che lo spingono a scontrarsi con Batman, pur non essendo uno dei cattivi più spietati dell’universo DC. Per comprendere tuttavia le sue potenzialità in versione cinematografica, di uomo spinto dalla necessità di andare oltre i propri limiti e accecato dalla vendetta, consigliamo la visione dell’episodio Cuore di ghiaccio della serie animata di Batman.

La Corte dei Gufi

Questa volta non si tratta di un semplice nemico ma di una vera e propria organizzazione criminale.

La Corte dei Gufi è stata introdotta solo pochi anni fa nei fumetti, con il reboot New 52. La saga dedicata a questo gruppo è una delle migliori scritte negli ultimi anni, grazie ad un’approfondita ricostruzione e analisi del passato della famiglia Wayne, tornando addirittura alle origini di Gotham City.

I gufi rappresentano la nemesi naturale dei pipistrelli, in grado di mettere in difficoltà sia il Cavaliere Oscuro che Bruce Wayne. Di certo scegliendoli come villain Reeves potrebbe realizzare una detective story, come già fatto con l’Enigmista, ma aggiungendo anche più azione e combattimenti, vista la presenza dei pericolosi “Artigli”.

Ci sono però due importanti limiti relativamente alla possibilità di vedere la Corte in The Batman 2. In primo luogo abbiamo già visto una vicenda che mette in luce la corruzione ed il passato di Gotham e degli antenati di Bruce. A ciò si aggiunge il fatto che la storia del gruppo richiede una conoscenza più approfondita della città e della famiglia Wayne. L’ideale sarebbe gettarne le basi nel sequel per poi avere la Corte dei Gufi come villain principale nel capitolo conclusivo della trilogia.

Due Facce

Nel caso di Due Facce abbiamo già avuto una degna trasposizione nel secondo film di Christopher Nolan, eppure siamo sicuri che Harvey Dent avrebbe molto da dare anche nell’universo di The Batman.

Non va dimenticato, infatti, che il film di Reeves si conclude con una Gotham sommersa ed in piena emergenza, pullulando di criminali come il Pinguino (in attesa di vedere la sua serie).

La scelta di un procuratore distrettuale come Dent sarebbe dunque estremamente sensata, per poi vederlo diventare il temuto Due Facce. Presumibilmente però non potrebbe reggere come unico villain di The Batman 2, per tale motivo è ipotizzabile averlo, eventualmente, al fianco di qualcun altro, proprio come fatto da Nolan, che aveva mostrato la sua caduta e lo aveva reso il nemico secondario alle spalle del più grande villain del mondo dei fumetti, Joker.

Joker

Sappiamo per certo che esiste un Joker, lo abbiamo già visto in The Batman e nella scena tagliata dal film. Matt Reeves ha però messo in chiaro che la sua presenza nel primo film non equivale a dire che sarà il villain di The Batman 2 (anzi non significa neppure che lo vedremo al 100%).

Se dovessimo azzardare un’ipotesi, ci sono maggiori possibilità di vederlo in un terzo film, con un alleato come l’Enigmista al suo fianco. Bisogna, infatti, tener conto del fatto che ad ottobre 2024 dovrebbe uscire Joker: Folie à Deux, per cui non sarebbe una grande mossa da parte di Warner Bros. Discovery avere due film con protagonista Joker uno dietro l’altro.

Indubbiamente sarebbe un peccato non sfruttare in The Batman 2 un Barry Keoghan che appare convincente nella parte, ma soprattutto dispiacerebbe non vedere il Principe Clown del Crimine in un film sul Cavaliere Oscuro, nonostante i tantissimi villain utilizzabili e tutte le performance eccellenti già viste.

Non esiste, in fondo, Batman senza Joker e non esiste Joker senza Batman.