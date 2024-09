Marvel Snap: Ben Reilly alias Scarlet-Spider!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Settembre: martedì 24 Settembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova e ultima carta di questo pass su Marvel Snap! Una copia genetica dell'originale uomo ragno cercherà di insinuarsi nel cuore dei giocatori di Marvel Snap creando copie di sè durante la partita. Membro attivo della Società del Ragno aiuterà gli altri grazie alle sue abilità peculiari... si spera!

Ma ora andiamo ad analizzare questa ultima carta prima del prossimo pass:

Marvel Snap: Scarlet Spider

Descrizione:

Scarlet Spider (costo:4, potenza:5) = All'Attivazione: aggiungi un clone esatto di questa carta in un'altra posizione.

Allora sinceramente non so che dire di questa carta. La sua forza è innegabile dato che vai a giocare a gratis in un altra location una carta di forza 5, la vera domanda è: il costo 4 sarà troppo? Non sò ancora rispondere dato che bisognerà testare bene la carta anche perché non saprei in che mazzo metterla dato che è all'attivazione e non alla scoperta. Bella features ad ultimo turno non c'è dubbio dato che potrebbe andare a posizionarsi in delle location che non permettono più il gioco (vedasi magari un Sancta Sanctorum). Vediamo se su Marvel Snap troverà il suo equilibrio.

Ma chi è Scarlet Spider?

Benjamin "Ben" Reilly è un personaggio dei fumetti creato da Gerry Conway (testi) e Ross Andru (disegni) nel 1975, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione in The Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 149.

Oltre a vestire i panni dell'Uomo Ragno per un breve periodo, è stato conosciuto come "Ragno Rosso". Il suo nome è composto dal nome dello zio di Peter e il cognome di zia May da nubile.

Reilly era un clone, una copia genetica creata in laboratorio dal defunto scienziato folle Miles Warren, utilizzando il DNA di Peter Parker, ovvero l'Uomo Ragno e alcune sue cellule mnemoniche.

Identico in tutto e per tutto all'originale e con gli stessi ricordi di vita passata, Ben Reilly è stato creduto morto, dopo una battaglia tra il ragno e Warren, dopo la quale Peter, ormai convinto di essere il vero Uomo Ragno, abbandonò quello che credeva il cadavere del suo clone in una ciminiera per cancellare ogni traccia della sua esistenza. Per molti anni Reilly ha vagabondato per gli Stati Uniti d'America cercando di trovare una giustificazione alla propria non-esistenza fino a quando, giunto a New York per l'apparente morte di May Parker, rocamboleschi eventi lo portano di nuovo a rivivere eventi passati della vita di Peter Parker.

Qui indossò i panni del Ragno Rosso e andò alla ricerca della propria identità tra i grattacieli di Manhattan scontrandosi con i New Warriors e altri supereroi.

Con l'identità di Ben Reilly (Reilly è il cognome da nubile di zia May) si spacciò per il cugino di Peter (tingendosi i capelli di biondo per distinguersi da lui) e difese l'Uomo Ragno e sua moglie Mary Jane Watson da Kaine, un clone sfigurato di Peter, che lo odiava e voleva ucciderlo.

Dopo alcune analisi (che in seguito si riveleranno fasulle) emerse che Ben era l'originale e Peter il clone, che ne aveva inconsapevolmente usurpato l'identità in tutti questi anni.

Alla luce di questa nuova scoperta, Peter si ritirò dalla sua vita come eroe per badare alla moglie incinta, trasferendosi a Portland, mentre Ben prese il suo posto come Uomo Ragno, indossando un nuovo costume.

Quando Peter ritornò a New York i due affrontarono la minaccia di Goblin, alias il redivivo Norman Osborn, creduto morto ma in realtà sopravvissuto al loro ultimo scontro e che aveva tramato in gran segreto per tutti questi anni.

Perfino su Marvel Snap il Goblin crea caos!

Poteri e abilità

Ben Reilly ha la stessa forza e agilità di Peter, inoltre è riuscito a modificare i lancia-ragnatele per far in modo che sparassero anche aculei soporiferi e sfere di ragnatela espansiva super-avvolgente. Come l'Uomo Ragno ha il senso di ragno che lo avverte del pericolo, però non lo avverte della presenza di Peter o di altri cloni poiché sulla stessa frequenza.

