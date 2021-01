Netflix – i film e le serie tv di Gennaio 2021

Gennaio è iniziato da pochi giorni ma Netflix già delizia i suoi utenti con i tanti nuovi contenuti disponibili e in arrivo, prossimamente, sulla piattaforma. Ecco qua alcuni film e serie tv in uscita per questo mese.

Film originali

Tra i film già rilasciati da Netflix Italia è possibile trovare What happened to Mr.Cha?, la storia dell’attore Cha In-Pyo e della sua carriera ormai caduta nel dimenticatoio; Circuito Rovente, in cui il protagonista Roy deve vincere una gara la cui posta in gioco è la fidanzata Sylvia. Gli ultimi due film già disponibili sono Pieces of a Woman, riguardo la coppia Martha e Sean, che deve fare i conti con una gravidanza devastante a tal punto da scombussolare enormemente le loro vite. Infine c’è Azizler, la storia di un uomo chiamato Aziz e della piena crisi esistenziale che è costretto a vivere, con tanti rimpianti per la gioventù perduta.

Pieces Of A Woman – Netflix

Il 15 gennaio usciranno due film di genere diverso: il primo si intitola Doppio Papà e racconta di un’adolescente che parte per un’avventura alla ricerca del padre, lasciandosi alle spalle la vita nella comunità hippy. Il secondo lungometraggio invece è Outside the wire, in cui Anthony Mackie interpreta un ufficiale androide che collabora con Leo, un pilota di droni, per evitare un attacco nucleare. Insieme i due devono evitare che l’ordigno cada nelle mani degli insorti e cancelli ogni forma di vita dalla Terra.

Outside The Wire – Netflix

Il 22 gennaio usciranno altre due pellicole originali Netflix tra cui La tigre bianca e La fidanzata di nonna. Il primo film racconta di Balram Halwai e la sua scalata al successo, grazie ad astuzia e ambizione, per diventare un imprenditore ricco e potente. Il secondo invece tratta di un’avvocatessa spagnola, Eva, il cui futuro matrimonio con l’erede di una famiglia molto conservatrice viene stravolto dal coming out della nonna Sofia.

La Fidanzata Di Nonna – Netflix

Film non originali

Tra i film non originali Netflix sono già presenti sulla piattaforma Full out 2: you got this; Lo sbirro di Belleville; Hunger Games – la ragazza di fuoco e Dragon trainer 2.

Inoltre, è possibile fare un bel tuffo nel passato grazie alla trilogia di Spiderman diretta da Sam Raimi, in cui Tobey Maguire interpreta il goffo liceale Peter Parker. In seguito al morso di un ragno geneticamente modificato, Peter sfrutta le nuove doti di forza e velocità per aiutare il quartiere e combattere Goblin, il malefico folletto verde.

Spiderman

Dal 2 gennaio potete trovare anche Rocketman, la vera storia di Elton John tra amore, sessualità e droga; The front runner – Il vizio del potere in cui il candidato presidenziale Gary Hart affronta alcuni problemi dovuti alle voci dello scandalo; Vittoria e Abdul, l’inaspettata e improbabile amicizia tra un impiegato indiano e la regina Vittoria; il teen movie con sfumature horror e loop temporali Auguri per la tua morte e la commedia Matrimonio con l’ex.

Rocketman

L’11, il 16 e il 21 gennaio Netflix proporrà ai suoi utenti, rispettivamente, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, in cui una normale e tranquilla cena tra amici si trasforma in un confronto tra verità , bugie e segreti oscuri di ogni protagonista.

In seguito The Nun – La vocazione del male, un film horror in cui un’entità oscura, dopo aver attaccato le suore del monastero cattolico in Romania mentre recuperavano una reliquia cristiana, ha intenzione di prendere possesso di un corpo per soddisfare la sua sete di sangue e male. Infine Cocaine – La vera storia di White Boy Rick: Richard Wershe Jr. è un comune quindicenne di Detroit, che dopo l’abbandono della madre, per permettere alla sua famiglia di andare avanti inizia a spacciare cocaina.

Perfetti Sconosciuti

Serie tv in arrivo

Sono disponibili le successive stagioni delle serie tv Monarca, Cobra Kai e la parte 1 di Lupin.

La trama di Monarca ruota attorno a un magnate miliardario e alla sua famiglia nel mondo corrotto dell’élite imprenditoriali messicane piene di scandali e violenze.

Netflix - I Film E Le Serie Tv Di Gennaio 2021 13 - Hynerd.it

Per quanto riguarda Cobra Kai, gli eventi narrati sono ambientati 30 anni dopo il film The Karate Kid – Per vincere domani. Il passato da star di Johnny Lawrence è solo un vago ricordo, a causa di una vita dedita all’alcool e ad un matrimonio fallito. Al contrario l’ex rivale Daniel LaRusso è ormai un famoso imprenditore, dalla vita quasi perfetta.

Nella serie tv Lupin, Omar Sy interpreta un gentiluomo ladro alla ricerca di un prezioso gioiello all’interno del Louvre. Tra misteri e furti, Assane Diop fa di tutto per vendicare il padre, morto anni fa dopo essere stato accusato di un crimine per cui era innocente.

Lupin

Dal 22 gennaio una serie tv da non perdere è Fate: The Winx Saga, un fantasy basato sul celebre cartone animato italiano. Cinque fate e studentesse sono alle prese con i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza.

Fate: The Winx Saga

Dal 27 gennaio sarà disponibile 50m2, un dark comedy in cui un sicario di nome Golge è costretto a fuggire e nascondersi in una sartoria abbandonata per mettere la propria vita al sicuro. Quest’ultimo viene scambiato per il figlio degli ex proprietari e coglie la palla al balzo per rubarne l’identità .

Tra le serie tv non originali Netflix è già disponibile la stagione 9 di Suits , il 10 gennaio sarà possibile vedere la sesta stagione di Brooklyn Nine-Nine e infine, per i più nostalgici, il 16 gennaio saranno caricate le 6 stagioni di Dawson’s Creek.

