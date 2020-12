PlayStation Store – top 5 acquisti di Gennaio

A pochi giorni da Natale le grandi e piccole aziende del settore elettronico si preparano alle nuove ondate di sconti e saldi previste per l’inizio dell’anno nuovo. Tali promozioni saranno valide per le prime settimane del 2021, date essenziali per sfruttare i soldi e i buoni ricevuti in regalo per le feste natalizie. Tra i grandi rivenditori abbiamo individuato 5 offerte su PlayStation Store, che già dal 24 dicembre 2020 ha promosso e scontato moltissimi titoli in occasione della festività più importante dell’anno.

Di fatto, le offerte di questo periodo includono un’interessante numero di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, con sconti fino al 75%. Questa guida all’acquisto, riporta i 5 migliori giochi scontati presenti su PlayStation Store, con un l’analisi di titoli disponibili sia su PS4 che su PS5. Gli sconti saranno attivi fino al 9 gennaio 2021, salvo alcune eccezioni.

Top 5 offerte PlayStation Store

FIFA 21

Il primo videogioco in sconto su PlayStation Store da menzionare è sicuramente FIFA 21. L’ultimo titolo calcistico targato Electronic Arts ha già ottenuto un grande successo, divenendo proprio in questi giorni il titolo più venduto su console. Ventunesimo capitolo della nota serie, FIFA 21 eccelle sotto molti punti di vista, a partire dalla qualità grafica che vede un’impressionante cura dei dettagli fisici dei calciatori, riscontrato in particolare sulle console di nuova generazione.

Aggiornato con piccole modifiche e perfezionamenti, FIFA 21 si presenta come un’esperienza sportiva fluida e divertente per tutti gli amanti del calcio. Menzione particolare per la modalità Carriera, che ha ricevuto piccole piacevoli aggiunte. Tutto sommato, il gioco dimostra un anno di miglioramenti con molto da godere, ma EA può ancora fare di meglio. FIFA 21 è disponibile su PlayStation Store sia per PS4 che PS5 scontato del 61% nella sua versione Championship Edition al prezzo di 35,09€ e scontato del 55% nella sua versione Ultimate Edition, al prezzo di 44,99€. Gli sconti su FIFA 21 sono validi fino al 9 gennaio 2021.

Call of Duty: Black Ops Cold War

L’ultimo sparatutto nato dalla collaborazione tra Treyarch e Activision Blizzard ha convinto tutti i fan della serie, soprattutto grazie al suo rapporto con Call of Duty Warzone e ai vari pacchetti e oggetti di gioco impiegabili all’interno del noto Battle Royale. Ma Black Ops Cold War non è solo multiplayer, è anche una narrazione single player intensa e una modalità zombi totalmente innovativa.

Nonostante ciò, come specificato nella nostra recensione del gioco, c’è da dire che Call of Duty: Black Ops Cold War non sfrutta a pieno il suo potenziale, mostrandosi con una campagna di brevissima durata, poche mappe per il multiplayer e un’unica mappa per l’esperienza zombi. Treyarch sorprende ma ha ancora molto da fare. Il gioco è disponibile su PlayStation Store scontato del 27% nella sua versione standard bundle per PS4 e PS5 al prezzo di 54,68€. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2021.

Watch Dogs Legion

Uscito nello stesso periodo delle console next-gen il nuovo titolo della saga Watch Dogs ha fatto da apripista alla possibilità di giocare lo stesso prodotto su PlayStation 4 e PlayStation 5. Ambientato in una Londra distopica e totalitaria, viva e pulsante, il protagonista di Watch Dogs: Legion è totalmente immerso in un’avventura di genere open-world, con focus sull’hacking.

Watch Dogs: Legion è un titolo all’altezza delle aspettative che, nonostante qualche difetto, va giocato e approfondito; gli sforzi fatti da Ubisoft per rinnovare la propria serie sono ben visibili e pongono ottime basi per il futuro. Il gioco, nelle due versioni per PS4 e PS5, è in sconto del 40% su PlayStation Store nella sua edizione standard, al prezzo di 41,99€, e del 25% per quanto riguarda la Gold Edition (che tra le altre cose include il Season Pass), al prezzo di 74.99€. L’offerta è valida fino al 9 gennaio 2021.

Triplo Bundle Star Wars

I fan accaniti della più grande saga cinematografica e videoludica mai prodotta saranno già in possesso di questi tre titoli, ma per chi ha voluto aspettare o non era del tutto convinto dell’acquisto a prezzo pieno ecco il momento giusto. All’interno di questo triplo bundle sono presenti gli ultimi tre giochi a tema Star Wars targati Electronic Arts: Star Wars Battlefront II: Celebration Edition, Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition e Star Wars Squadrons.

Questo massiccio pacchetto è disponibile su PlayStation Store scontato del 50% al prezzo di 49,99€, decisamente un acquisto immancabile per tre giochi del genere. L’offerta costituisce una delle eccezioni di questi sconti di nuovo anno e termina il 20 gennaio 2021.

Assassin’s Creed Valhalla

Se nell’articolo dedicato ai saldi di Natale vi avevamo consigliato di recuperare Assassin’s Creed Odyssey ecco che adesso di invitiamo ad approfittare dei nuovi sconti per mettere le mani sul nuovo capitolo della saga: Assassin’s Creed Valhalla.

Come specificato nella nostra recensione, Assassin’s Creed Valhalla si dimostra la degna continuazione dei suoi predecessori, sia in gameplay sia per quanto riguarda la storia. Se il meccanismo in stile gioco di ruolo fa per voi, adorerete questo capitolo, che vi terrĂ incollati allo schermo per moltissime ore, senza stancarvi mai. Disponibile su PlayStation Store scontato del 30% al prezzo di 48,99€, l’offerta termina il 9 gennaio 2021

