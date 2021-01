PlayStation Plus: rivelati i 3 titoli di gennaio

Nuovo anno, nuovo mese, nuovi giochi in regalo per tutti i fan delle console targate Sony e per gli abbonati al PlayStation Plus. Dopo tutti gli annunci che i grossi marchi ci hanno rivelato, tantissime novità nel settore hanno accompagnato tutti i giocatori, verso quello che è l’inizio di una nuova era nel gaming. Anche nel mese di gennaio quindi, staremo pur certi che avremo pane per i nostri denti!

Durante questo mese quindi, a partire dal 5 gennaio, i titoli sui quali potremo andare a mettere le mani e che andranno a prendere il posto dei giochi rispettivi del mese di dicembre sono:

Shadow of the Tomb Raider

Greedfall

Maneater

Shadow Of The Tomb Raider Gratis Con Il Playstation Plus

Sviluppato da Crystal Dybamics e Eidos Montrèal è un gioco di avventura dinamica rilasciato il 14 settembre 2018 sia per le console (targate Sony e Microsoft) che per PC. La storia va a continuare il punto in cui Lara Croft aveva lasciato il suo passato e quindi, circa due mesi dopo, insieme al suo amico sono pronti a mettersi nuovamente sulle tracce della Trinità .

Il PlayStation Plus aprirà le sue porte con questo primo titolo dove, troveremo all’ordine del giorno, i pericoli e le avversità delle temibili giungle Sudamericane; dovremo correre contro il tempo per mettere fine alla profezia Maya, raccogliendo risorse e dominando terreni ostici. Come da manuale, però, non avremo a nostro vantaggio né le armi, né tantomeno i numeri.

Greedfall dal 5 gennaio PlayStation Plus

Greedfall Gratis Con Il Playstation Plus

Un titolo action RPG sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive, che offre ai propri giocatori una storia (a tema fantasy) ambientata nel XVII secolo. Pubblicato e reso disponibile a partire dal 10 settembre 2019 (sia su console che per PC) torna, sulla bocca di tutti, sotto forma di titolo gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus.

Dopo aver scoperto un’isola paradisiaca, il giocatore dovrà calarsi nei panni di un’essere umano (appena approdato su un’isola) che dovrà collaborare con tutte le altre razze presenti in quel luogo (oltre a dover far fronte a temibili mostri e creature ostili) per riuscire a mettere mano sulle ricchezze presenti in questo nuovo Eden.

Tra alleanze, tradimenti, lotte e amicizie, dovremo guidare il nostro gruppo alla volta della scoperta. Dotati dell’intelletto umano (superiore a quello delle altre razze) dovremo inoltre essere in grado di fare le giuste scelte, capire quando sarà o meno il momento di tradire i nostri amici e arrivare per primi a poter mettere le mani sull’ingente tesoro di questo paradiso terrestre appena scoperto.

Maneater

Maneater Gratis Con Il Playstation Plus

A colpi di morsi, codate e testate, entra all’interno del pass anche Maneater, un gioco di ruolo open world, sviluppato e pubblicato da Tripwire Interactive. Uscito su console e su PC a partire dal 22 maggio 2020, consiste nel prendere i panni di una femmina di squalo che deve evolversi e sopravvivere nel corso della storia, per poter vendicare il pescatore che da cucciola, aveva ucciso sua madre e le aveva procurato una notevole cicatrice in volto.

Proprio come riportato nelle righe precedenti, la storia inizia quando la sua madre viene rapita dai due cacciatori di squali che in quel momento stavano girando un reality. L’esperto cacciatore di squali sorprende tutti i quanti tirando fuori dal ventre il cucciolo di squalo leuca dal ventre della propria madre, sfregiandolo sul muso e rigettata in acqua (o meglio sfuggito dal cacciatore).

Quindi, questi tre saranno i giochi gratuiti del prossimo PlayStation Plus (a partire dal 5 gennaio) e che saranno disponibili per tutti i giocatori da console a titolo gratuito. Fateci pure sapere nei commenti se li avete già provati, su quale piattaforma li avete provati (qualora li abbiate già giocati) e lasciateci pure un vostro giudizio che sarà più che ben accetto.

