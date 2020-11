Next gen e zone rosse: come ottenere le console

A seguito del nuovo DPCM che ha imposto nuovi blocchi a quasi tutti gli italiani, per quanto riguarda il settore videoludico sono giunte nuove informazioni riguardanti la consegna delle console Next gen sia di Sony sia di Microsoft. In particolare, la questione va a toccare da vicino tutti coloro che dispongono di un negozio di videogiochi/ rivenditori autorizzati (come GameStop, GameTekk, MediaWorld e tanti altri).

Tutte le risposte alle varie domande relative a questo argomento, sono state prontamente accolte e risolte dalle aziende stesse, che sono andate a rassicurare i loro utenti dicendo che avranno comunque modo di ricevere la propria console nonostante queste condizioni avverse. Varie fonti hanno riportato quanto segue:

Da alcune informazioni che ci sono state fornite da un nostro utente, Marco Seghizzi, sembra che Mediaworld si stia preparando per poter gestire nel miglior modo possibile il lancio di PS5. La catena di negozi, infatti, sembra stia aspettando l’ufficialità del DPCM per consentire a tutti i suoi utenti all’interno di una Zona Rossa di trasformare la prenotazione PickUp di PlayStation 5 in una spedizione a casa. Tratto da Multiplayer.it

MediaWorld rassicura i propri clienti sulle console Next gen

La catena MediaWorld si sta muovendo per convertire le prenotazioni di PlayStation 5 (e non solo) effettuate, in modo tale che i propri clienti possano ricevere la propria console direttamente a casa loro. Un provvedimento che si rende necessario, se non fondamentale, nel momento in cui un territorio rientra all’interno di una Zona Rossa e quindi ad alto rischio per il Coronavirus.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, sembrerebbe quindi che MediaWorld abbia voluto attendere l’arrivo effettivo del nuovo DPCM (e della lista effettiva delle regioni compromesse) prima di poter attuare una strategia adeguata a tutti i suoi clienti.

Che soluzione offrirĂ ai propri clienti GameStop?

Anche GameStop ha iniziato ad avvisare i propri clienti per quanto riguarda il cambiamento delle prenotazioni delle console effettuate presso i punti vendita, che, in alcune aree d’Italia, possono essere convertite in prenotazioni digitali per ricevere la console Next gen a casa al Day One.

Il provvedimento è riservato, ovviamente, alle regioni sottoposte a isolamento, le “Zone Rosse” del DPCM che il premier Conte ha comunicato nella sua ultima conferenza stampa. In ogni caso, non sarĂ possibile recarsi nei negozi di elettronica per alcun motivo e dunque anche le console Next gen non potranno essere acquistate fisicamente.

Tutto questo si potrebbe riassumere come una manovra intelligente da parte dei rivenditori, soprattutto per permettere, a tutti coloro che hanno preordinato online la propria console, di mettere mano al day one su i nuovi articoli delle aziende.

Sappiamo purtroppo che il momento non è dei migliori, ma ricevere una buona notizia non fa mai male anzi, potrebbe regalare un notevole sorriso sul volto di tutti gli appassionati del mondo videoludico che, con grande attesa, non vedono l’ora di ampliare le proprie conoscenze e abilitĂ in questo settore, intraprendendo nuove carriere su dispositivi di fascia alta.

Questo decreto ha sostanzialmente diviso l’Italia in tre zone: gialla, arancione e rossa, che avranno restrizioni più o meno importanti a seconda della gravità . Le regioni che compongono la zona rossa sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta; quelle della fascia arancione sono Puglia e Sicilia; il resto delle regioni va a comporre la fascia gialla. Tratto da Staynerd.com

Quindi, non dovremo temere perchĂ© siamo attualmente in buone mani. Dovremo solamente continuare a restare aggiornati e non perdere mai le speranze. Sempre a proposito di dispositivi Next gen, noi della redazione vi consigliamo di dare un’occhiata a questo articolo riguardante i migliori monitor e le migliori tv attualmente presenti sul mercato.

Cosa ne pensi? Vota ora!