Playstation plus: ecco i giochi di marzo 2023

Playstation Plus anche a marzo presenta delle grandi sorprese per ogni tipologia di abbonamento. La data di uscita dei giochi sarà il 7 marzo. Scopriamo insieme quali sono i titoli che ci aspettano e a quali diremo addio perché non saranno più disponibili.

Le novità Playstation Plus di marzo 2023

Per quanto riguarda l’abbonamento Essential di Playstation Plus i giochi in uscita questo mese sono:

Minecraft Dungeons – Il giocatore si cala nei panni di un Eroe di Minecraft che deve affrontare diversi dungeon ottenendo via via risorse più avanzate. L’Eroe stabilisce un accampamento a Costa Calamaro dove fa ritorno ad ogni conclusione di un livello. Il gioco, sviluppato dalla Mojang Studios e Double Eleven, è ispirato ai dungeon crawler.

– Il giocatore si cala nei panni di un Eroe di Minecraft che deve affrontare diversi dungeon ottenendo via via risorse più avanzate. L’Eroe stabilisce un accampamento a Costa Calamaro dove fa ritorno ad ogni conclusione di un livello. Il gioco, sviluppato dalla Mojang Studios e Double Eleven, è ispirato ai dungeon crawler. Battlefield 2042 – Battlefield 2042 è ambientato in un futuro distopico caratterizzato da eventi climatici estremi, dove le uniche nazioni rimaste sono la Russia e gli Stati Uniti d’America. Le due superpotenze si trovano in una guerra fredda, in quanto si contendono le poche risorse rimaste sul pianeta. Il gioco, sviluppato da DICE, è il diciassettesimo capitolo della serie Battlefield.

– Battlefield 2042 è ambientato in un futuro distopico caratterizzato da eventi climatici estremi, dove le uniche nazioni rimaste sono la Russia e gli Stati Uniti d’America. Le due superpotenze si trovano in una guerra fredda, in quanto si contendono le poche risorse rimaste sul pianeta. Il gioco, sviluppato da DICE, è il diciassettesimo capitolo della serie Battlefield. Code Vein – un videogioco Action RPG sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Crea il tuo redivivo, stringi alleanze e parti per un viaggio nelle profondità degli inferi per scoprire il tuo passato e sfuggire alle tue paure più nascoste in CODE VEIN.

Invece sul fronte Playstation Plus Extra e Premium i titoli sono:

Rainbow Six Extraction

Uncharted: L’Eredità dei Ladri

Tchia

GhostWire: Tokyo

Immortals Fenyx Rising

I giochi che invece non saranno più disponibili su Playstation Plus da questo mese sono:

OlliOlli World

Mafia: Definitive Edition

Evil Dead: The Game

Destiny 2: Oltre la Luce

Questa però è solo una piccola parte dei giochi che verranno rimossi a breve, ben 9 come annunciato da Playstation Store.

E per chi non avesse ancora un abbonamento Playstation Plus viene data la possibilità di avere dei super sconti per il primo mese. Infatti Essential costerà solo 1 euro mentre Extra o Premium 3 o 5 euro!