Nintendo e Illumination hanno rilasciato il secondo trailer di Super Mario Bros, film animato in cui Chris Pratt presterà la voce al protagonista

É stato rilasciato il secondo trailer di Super Mario Bros., il film d’animazione di Nintendo e Illumination incentrato sul celebre personaggio dei videogiochi.

Il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic arriverà nelle sale italiane il 6 aprile 2023, con un giorno di anticipo rispetto alla data di uscita statunitense. Cofinanziato da Nintendo e Universal, sarà distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Super Mario Bros: quello che sappiamo sulla trama

Dopo il primo teaser pubblicato lo scorso mese, il nuovo trailer di Super Mario Bros. offre uno sguardo più approfondito a tutti i personaggi principali del film, a partire ovviamente dal protagonista. Il filmato si apre con Mario alle prese con uno scontro con Donkey Kong all’interno di un’arena, mentre Luigi viene tenuto prigioniero da Browser.

La trama sembrerebbe ruotare attorno al tentativo di conquista del mondo da parte di Browser, ostacolato da Super Mario nel suo intento. Mario, la Principessa Peach e Toad allestiscono così una serie di trappole volte a proteggere il Regno dei Funghi e l’intero universo dall’assedio del villain, dando il via ad un’avventura con innumerevoli riferimenti ai videogiochi Nintendo.

Super Mario Bros. potrà contare su un sensazionale cast, guidato da Chris Pratt (Guardiani della Galassia), che presterà la voce a Mario. Al suo fianco la principessa Peach di Anya Taylor-Joy (The Menu), ma anche Charlie Day come Luigi, Jack Black nei panni di Bowser, Keegan-Michael Key in quelli di Toad, Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e Sebastian Maniscalco (Spike).

Sono stati pubblicati anche i character poster ufficiali, ognuno dedicato ad uno dei protagonisti di Super Mario Bros. Qui di seguito trovate quelli incentrati su Mario e Luigi, diffusi attraverso i canali social ufficiali del film, uno dei prodotti di animazione più attesi del prossimo anno.