Playstation plus: ecco i 3 giochi di aprile

Sono stati rivelati i nomi dei tre giochi gratuiti disponibili ad aprile per gli abbonati a PlayStation Plus. Si tratta di Sackboy: A big adventure, Meet your Maker e Tails of Iron. Tutti i giochi saranno disponibili dal 4 aprile per tutti gli abbonati. Evento di questo mese il fatto che tutti e tre i titoli saranno disponibili sia per PS4 che per PS5.

Sackboy: A Big Adventure

Spin-off della serie Little Big Planet, Sackboy: A Big Adventure è un gioco platform del 2020 sviluppato da Sumo Digital e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. I giocatori controllano Sackboy sulle mappe del mondo che danno accesso a una moltitudine di livelli platform e contenuti bonus. Man mano che Sackboy completa ogni livello, ne vengono sbloccati di nuovi che gli consentono di progredire ulteriormente. Tutti i livelli contengono oggetti collezionabili chiamati Dreamer Orbs che devono essere raccolti in massa per progredire fino alla fine del gioco.

Meet Your Maker

Meet Your Maker è un gioco post-apocalittico in prima persona, in cui ogni livello è progettato dai giocatori. Si puo giocare in singolo o in coop in cui bisogna creare avamposti labirintici ricchi di trappole e guardie con lo scopo di affrontare frenetiche battaglie per assaltare le creazioni di altri giocatori. Behaviour Interactive ha spiegato che dopo un paio di settimane pubblicherà in Meet Your Maker un nuovo Deco Pack, ovvero un insieme di contenuti che permetteranno di personalizzare i labirinti con elementi in stile sintetico e organico. Ci saranno “animazioni pulsanti” e “luci sinistre” che porteranno i giocatori a credere di trovarsi dentro un organismo vivente.

Tails of Iron

Tails of Iron è un’epica avventura GDR con combattimenti brutali ambientato in un lugubre mondo devastato dalla guerra. I giocatori vestiranno i panni di Redgi, l’erede al trono dei ratti, e si troveranno a dover costruire il proprio regno scacciando lo spietato clan delle rane e il loro feroce capo alias Verruca Verde.

Tutti i e tre i giochi presentati saranno disponibili su Playstation Plus per il download a partire dal 4 aprile 2023 e fino al 2 maggio 2023, e disponibili per gli abbonati sempre una volta reclamati e associati all’account. Su Hynerd.it presente una descrizione anche dei giochi disponibili di marzo.