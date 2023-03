Tears of the Kingdom: un nuovo video gameplay per Zelda

In un evento dedicato interamente a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo ci mostra tutte le novità in un inedito video gameplay!

Uno dei giochi più attesi nel 2023 è senza alcun ombra di dubbio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel del fortunatissimo titolo The Legend of Zelda: Breath of the Wild pubblicato nel 2017.

L’attenzione mediata è ormai alle stelle e Nintendo aveva promesso un video gameplay inedito di 10 minuti e nella giornata di oggi ha mantenuto la parola.

L’evento dedicato a Tears of the Kingdom

Tutto è iniziato con Eiji Aonuma, produttore della serie videoludica, che ci ha fornito nuove informazioni circa Tears of the Kingdom: “Lo sviluppo è terminato: vi sono molto grato per la vostra pazienza“. Tutto è pronto, allora. Niente più rinvii per il nuovo titolo della casa nipponica; l’uscita per il 12 maggio 2023 è quindi confermata.

Sin dalle prime immagini del trailer è possibile comprendere come il videogioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il diretto successore di Breath of the Wild e ha tutti i presupposti per bissare e anche superare il successo ottenuto dal primo capitolo.

Due nuovi annunci a sorpresa!

Le sorprese da parte di Nintendo per l’evento dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non finiscono qui.

Già da qualche mese è ormai trapelato il leak riguardante una Nintendo Switch OLED dedicato al nuovo titolo sviluppato in esclusiva per Nintendo. Finalmente è arrivata la conferma ufficiale.

La nuova console, in edizione limitata The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sarà disponibile dal 28 aprile 2023 al prezzo di 359,99 dollari americani. I possessori della nuova console non avranno in anteprima il videogioco, in quanto quest’ultimo sarà venduto separatamente.

Non è finita qui!

A partire dal 12 maggio, invece, sarà disponibile il controller pro di Nintendo in edizione limitata, venduto insieme ad una custodia a “tema” The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Sicuramente è stata una giornata ricca di buone notizie per i fan della grande N.

Non sappiamo ancora se questo video gameplay sarà l’ultimo trailer pubblicato prima dell’uscita nella nuova esclusiva, ma sicuramente grazie all’evento di oggi l’attesa verso la nuova esclusiva Nintendo è sicuramente aumentata.