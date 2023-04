No man’s sky: interceptor, il 22esimo update gratuito disponibile da oggi

Oggi Hello Games ha pubblicato un nuovo update per No Man’s Sky intitolato Interceptor.

No Man’s Sky è uno dei titoli che, nonostante sia partito col piede sbagliato per svariati motivi, è riuscito a farsi perdonare dai giocatori grazie alla miriade di espansioni.

Hello Games ha portato avanti questo gioco con molta premura, riuscendo a creare qualcosa di interessante ed avvincente senza richiedere ai fan nemmeno un centesimo in più.

Oggi è un giorno entusiasmante per i giocatori di No Man’s Sky, dato che è finalmente arrivato il ventiduesimo update gratuito, Interceptor.

Il disastroso Day One di No Man’s Sky

Dalla sua uscita nel 2016, il titolo di Hello Games ha deluso tantissimi giocatori per via delle promesse infrante.

Nonostante non si possano perdonare gli sviluppatori che non hanno rispettato le promesse fatte per via delle pressioni del publisher, bisogna riconoscere il loro duro lavoro per portare il titolo sotto una luce migliore.

Fin dal lancio, il team si è dedicato anima e corpo per portare nuovi contenuti al titolo che, all’epoca, sembrava semplicemente un sandbox vuoto con una storia un po’ blanda.

Oggi, invece, chiunque giochi a No Man’s Sky può perdersi in tantissime ore di contenuti e divertimento grazie alle espansioni gratuite.

Da semplici veicoli e feature aggiuntive si è arrivati ad update che hanno ampliato persino la trama principale e intere nuove meccaniche di gioco.

I giocatori hanno esultato di gioia quando Hello Games ha finalmente aggiunto il tanto atteso multiplayer che molti si aspettavano dal day one.

Una volta risolte tutte le promesse del day one, il team si è potuto dedicare a tante novità che hanno arricchito l’esperienza di gioco a dismisura.

I nuovi contenuti di No Man’s Sky: Interceptor

Da oggi è possibile giocare alla 22esima espansione di No Man’s Sky intitolata Interceptor. A soli 6 settimane dal precedente, ora possiamo scaricare uno dei più grossi update degli ultimi tempi come è stato annunciato da Hello Games.

L’intera espansione si concentra sulle Sentinelle, i guardiani onnipresenti della simulazione. Con grande sorpresa per gli Interloper, ora sarà possibile aggiungere alla nostra flotta anche gli Interceptor, nuovi tipi di astronave che si potranno recuperare nei nuovi pianeti.

I mondi dominati dalle Sentinelle sembreranno una barzelletta in confronto ai nuovi mondi corrotti dove i guardiani si muoveranno in orde con l’intento di distruggere chiunque si avvicini.

I giocatori, però, dovranno farsi coraggio perché i pianeti corrotti pullulano della nuova ed evoluta tecnologia delle Sentinelle, presente sotto forma di cristalli che alimenteranno i nuovi Interceptor.

A proteggere questa nuova tecnologia ci saranno nuovi tipi di robot distorti. Insieme ai cristalli, troveremo nuovi schemi, Interceptor caduti e nuovi equipaggiamenti.

L’update ha dato anche un piccolo revamp alla flotta delle Sentinelle che utilizzeranno il classico sistema di randomizzazione delle altre astronavi per creare nuovi Interceptor con forme e colori diversi.

Tra i nuovi guardiani corrotti in cui ci imbatteremo, troviamo i colossali aracnidi meccanici che si aggireranno nei mondi distorti con potenti lanciafiamme ed esplosivi.

L’espansione migliorerà anche alcuni aspetti delle Sentinelle comuni con nuove animazioni, un pathfinding più intelligente e tante nuove abilità che le renderanno tremendamente più agili ed efficaci.

Uno degli equipaggiamenti più interessanti è l’Aeron Turbojet. Questo misterioso jetpack sarà dotato di motori hi-tech raffreddati da un costante flusso di pugneum e nitrogeno che permetterà all’Interloper di viaggiare tra i pianeti senza l’astronave.

Oltre ai pianeti corrotti e le tante nuove missioni secondarie che potremo affrontare, non dobbiamo scordarci di ciò che avverrà nello spazio.

Setinel capital ship.

Solo se i viaggiatori riusciranno a far scattare tutti gli stadi di allerta delle Sentinelle, apparirà nelle vicinanze del pianeta un’intera fregata, la Sentinel Capital Ship. Abbattendo queste colossali astronavi potremo ottenere grandi ricompense.

L’update porterà con sé tantissime novità ed elementi di customizzazione, ma saranno i Viaggiatori a doverli scoprire tutti. L’espansione introduce anche tantissimi bug fix e ottimizzazioni, specialmente per le versioni Xbox e quelle VR.

Se possedete una copia di No Man’s Sky non perdete altro tempo e divertitevi con tutte le aggiunte dell’update Interceptor!