Dopo l’annuncio dei 7 titoli che abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass, compresa la grossa sorpresa di Quantum Break, Microsoft ha annunciato i titoli in arrivo sul servizio durante la prima parte di aprile.

Loop Hero

È un gioco di ruolo roguelite, in cui un lich malvagio ha cancellato la realtà e tutto ciò che ne contiene. Il gioco è stato sviluppato da Four Quarters e pubblicato da Devolver Digital. Il protagonista del gioco è un eroe che deve ricostruire il mondo distrutto dal lich malvagio e intraprendere avventure in spedizioni create proceduralmente.

Loop Hero farà il suo debutto su Xbox Game Pass il 4 aprile, su console e PC.

Iron Brigade

È un videogioco sviluppato dalla Double Fine Productions e pubblicato dalla Microsoft Studios come titolo Xbox Live Arcade. Iron Brigade unisce gli elementi dei generi tower defense e sparatutto in terza persona, ambientato dopo la prima guerra mondiale in una realtà alternativa. Il giocatore controlla delle unità della “Mobile Trench Brigade” che devono combattere delle creature robotiche conosciute come Monovision. Iron Brigade arriverà il 6 aprile per console e cloud.

Ghostwire: Tokyo

È un gioco adventure del 2022 sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks. Potete trovare la nostra recensione cliccando qui.

Il gioco è ambientato a Tokyo e il giocatore deve utilizzare un arsenale di abilità elementali per svelare la verità dietro la scomparsa della popolazione della città e salvare Tokyo dalle forze soprannaturali che la infestano. Ghostwire: Tokyo sbarcherà nel catalogo di Xbox Game Pass, per console, PC e cloud il 12 aprile.

NHL 23

È l’ultimo gioco di hockey su ghiaccio sviluppato da Electronic Arts. NHL 23 offre una vasta gamma di modalità di gioco tra cui Hockey Ultimate Team (HUT) e Franchise. In HUT, i giocatori possono creare la propria squadra e competere contro altre squadre online. In Franchise, i giocatori possono gestire la propria squadra e cercare di vincere la Stanley Cup.

Il titolo sarà disponibile dal 13 aprile.

Minecraft Legends

Minecraft Legendsè un gioco di strategia in tempo reale ambientato nel mondo cubettoso di Minecraft, ed arriverà su Xbox Game Pass il 18 aprile( per console, PC e cloud).

Il gioco è in uscita su Xbox Game Pass al day one. Minecraft Legends offre sia multiplayer cooperativo che competitivo. Il gioco include elementi strategici al centro, ma le sue meccaniche sono ispirate ai giochi d’azione. In Minecraft Legends, i giocatori possono esplorare il mondo alla ricerca di risorse, creare basi con diverse e strumenti di attacco e andare alla conquista delle basi nemiche.