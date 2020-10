Novembre 2020: le migliori uscite per Xbox e Playstation

Scopriamo quali novità ci riserva il novembre più “caldo” degli ultimi anni!

Come ormai sappiamo, novembre 2020 è il mese in cui Sony e Microsoft scopriranno del tutto le proprie carte, l’uscita delle console però, sarà accompagnata dal rilascio di titoli che stanno generando un livello altissimo di hype.

Cominciamo subito con una delle uscite più attese, il 10 novembre Ubisoft rilascerà il suo attesissimo Assassin’s Creed: Valhalla. Abbiamo avuto modo di seguirne lo sviluppo nel corse dell’anno e ormai siamo a un palmo di distanza dalla prova con mano. Le aspettative sono alte, ma sappiamo anche che Ubisoft ha lavorato duramente per lo sviluppo del nuovo capitolo di una delle sue IP più importanti.

Sempre lo stesso giorno sarà rilasciato su Xbox Series X/S e PS4 Yakuza: Like a Dragon, episodio che cambia le dinamiche della serie portando il genere dall’action a cui eravamo abituati, al gdr con combattimenti a turni. Microsoft nella presentazione del titolo ha enfatizzato la potenza di Xbox Series X promettendo caricamenti istantanei per un’esperienza di gioco estremamente più fluida. Yakuza: Like a Dragon troverà il suo posto anche nella line-up di PS5 il 2 marzo 2021.

Ricordiamo inoltre che il 10 novembre Microsoft commercializzerà Xbox Series X e Xbox Series S, dandoci finalmente modo di toccare con mano la next gen.

Il 12 novembre uscirà di The Pathless, esclusiva Sony. Un titolo che, come abbiamo avuto modo di vedere durante lo State Of Play, strizza l’occhio a Breath Of The Wild, ma che d’altro canto, sembra avere molto da offrire in quanto ad ambientazioni e dinamiche di gioco.

Il 13 novembre vedrà invece la luce Call Of Duty: Black Ops Cold War, ultima fatica di Treyarch. Dopo una beta definita dagli sviluppatori stessi, la più scaricata della storia di COD, le prospettive si fanno decisamente rosee. Annunciata inoltre, la presenza della modalità zombie, che già negli episodi precedenti è stata in grado di garantire ore di divertimento a migliaia di giocatori.

Lo stesso giorno per gli appassionati di Kingdom Hearts, Square Enix pubblicherà Kingdom Hearts: Melody of Memory. Il titolo si stacca dai crismi della saga proponendosi a noi giocatori come un rhythm game, soluzione questa che se da un lato può far storcere il naso ai puristi della saga, dall’altro potrebbe far avvicinare una nuova cerchia di utenti sfruttando uno dei punti di forza della serie: la propria meravigliosa colonna sonora.

Facciamo un salto fino al 19 novembre, l’uscita più attesa in questo caso è ovviamente quella della proposta next gen di Sony, vedranno infatti la luce PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition: dopo una lunghissima attesa potremo finalmente esplorare le console della casa nipponica.

L’uscita di PS5 sarà accompagnata dal rilascio di Demon’s Soul Remake, pietra miliare, nonché capostipite della serie ideata da Hidetaka Miyazaki e da Marvel’s Spider-man: Miles Morales, nuovo attesissimo episodio della saga che ci metterà nei panni di Miles Morales, giovane ragazzo di origini portoricane, dotato di poteri pari a quelli di Peter Parker. Egli decide di mettersi in gioco dopo non essere riuscito ad impedire la morte di quest’ultimo. Da ciò che si è potuto vedere finora, saranno alcuni dei primi titoli a sfruttare effettivamente l’hardware della nuova pupilla di casa Sony.

Cyberpunk 2077 si rivela essere uno dei titoli più attesi in assoluto.

Sempre lo stesso giorno, CD Projekt Red darà i natali a Cyberpunk 2077, titolo che nel corso dell’anno è stato in grado di farsi desiderare quasi quanto le console stesse. La stessa software house durante l’anno ha organizzato eventi in streaming, i Night City Wire, all’interno dei quali sono state mostrate gran parte delle caratteristiche di gioco. L’ultimo ad esempio si è focalizzato sui mezzi di trasporto disponibili e sul sistema di guida.

Ormai giunti a fine Ottobre attendiamo quello che probabilmente sarà l’ultimo appuntamento con gli eventi di CDPR prima del rilascio di Cyberpunk 2077. La speranza, leggendo tra le richieste degli utenti, è che mostrino quello che sarà l’editor dei personaggi, all’interno del quale sarà possibile modificare addirittura i genitali del proprio alter ego.

Il prossimo novembre si preannuncia dunque come uno dei mesi più attesi per qualsiasi appassionato di videogiochi.

Assassin’s Creed Valhalla – 10 Novembre

Yakuza: Like a Dragon – 10 Novembre

Xbox Series X|S – 10 Novembre

The Pathless – 12 Novembre

Call of Duty Black Ops: Cold War – 13 Novembre

Playstation 5 – 19 Novembre

Demon’s Souls Remake – 19 Novembre

Cyberpunk 2077 – 19 Novembre

Spider-Man: Milés Moralés – 19 Novembre

Cosa ne pensi? Vota ora!