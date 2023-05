Xbox game pass: tutte le uscite di maggio 2023

Annunciati i nuovi giochi in uscita a maggio 2023 su Xbox Game Pass. Vediamoli insieme.

Per i possessori di Xbox Game Pass si prospetta un maggio ricco di giochi importanti e di una grande esclusiva annunciata da tempo, Redfall, subito disponibile per gli abbonati.

Come ogni mese, con l’arrivo di nuovi giochi, altri lasceranno il pass e, per quanto riguarda maggio, saranno ben otto a non essere più disponibili:

Life is Strange: True Colors

Moonglow Bay

Panzer Corps 2

Quantum Break

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Long Dark

The Riftbreaker

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Redfall: uno sparatuttto in prima persona e cooperativo a mondo aperto. Ambientato nell’isola di Redafall, in Massachusetts, bisognerà difenderla da una legione di vampiri che ha oscurato il sole e interrotto le vie di comunicazione con il mondo esterno. Realizzato da Arkane Austin, il team pluripremiato che ha creato Prey e Dishonored, il gioco uscirà in esclusiva il 2 maggio.

Ravenlok: si tratta di un’avventura fiabesca ricca d’azione incentrata su una giovane eroina destinata a compiere una profezia pericolosa. La protagonista, Ravenlok, dopo aver incontrato uno specchio mistico, viene trasportata in un mondo capriccioso afflitto dall’oscurità sinistra di una regina tirannica. Il gioco, sviluppato da Cococucumber, sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 4 maggio.

Fuga: Melodies of Steel 2: seguito di Fuga: Melodies of Steel il gioco è ambientato un anno dopo gli avvenimenti del precedente. Indagando sul Taranis, alcuni bambini, verranno intrappolati e tenuti in ostaggio da esso. Da quel momento l’obbiettivo sarà liberarli salendo a bordo del precedente nemico, il temibile carro armato Tarascus. Disponibile sul pass in data 11 maggio.

Amnesia: The Bunker: è un horror in prima persona, seguito della celebre serie Amnesia. Bisognerà cercare di sopravvivere alla solitudine di un desolato bunker della prima guerra mondiale con un solo proiettile nel caricatore, e affrontare gli opprimenti orrori che infestano l’oscurità. Su Xbox Game Pass dal 23 maggio.

Railway Empire 2: i giocatori vestiranno i panni di un piccolo imprenditore di una compagnia ferroviaria del 1800 e dovranno portarla nelle vette dell’economia del tempo. Prodotto da Gaming Minds Studios sarà disponibile dal 25 maggio.

Farworld Pioneers: un gioco sandbox sci-fi open world in solitaria o multigiocatore nel quale bisogna creare e gestire delle colonie su pianeti alieni e reclutando sopravvissuti IA con abilità e personalità uniche. Disponibile dal 30 maggio su Xbox Game Pass.

Questi giochi saranno disponibili per i possessori di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate. Da segnalare anche l’uscita a maggio di Stars Wars Racer per i possessori di Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

