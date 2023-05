Pass friend referral: un nuovo programma xbox!

I videogiochi sono una passione che accomuna tante persone in tutto il mondo e uno dei modi migliori per condividerla è giocare insieme. A tal proposito, Microsoft ha dato il via ad una nuova iniziativa con un mare di avventure insieme ai vostri amici, grazie al nuovo Game Pass Friend Referral Program.

Fin dagli albori dei primi titoli multiplayer e dei servizi di Xbox e PlayStation, si sono create tantissime community in cui i giocatori hanno condiviso la loro passione giornalmente.

La pandemia ci ha insegnato l’importanza di rimanere in contatto con gli altri ed il gaming è stato uno dei pretesti migliori per divertirsi in compagnia.

Proprio in questo scenario si inserisce il nuovo programma ideato da Microsoft, di cui in seguito potrete trovare tutti i dettagli.

Xbox Game Pass Friend Referral: una nuova funzione per invitare i tuoi amici

Microsoft ha introdotto con il Pass Friend Referral un modo per dare agli abbonati dei servizi Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass la possibilità di regalare una prova gratuita ai propri amici.

Si tratta di un free-trial di ben 14 giorni che è possibile inoltrare fino ad un massimo di 5 amici. Ovviamente, per usufruire dell’offerta è necessario che gli utenti non siano mai stati iscritti al servizio di Game Pass.

Questa prova permette l’accesso a tutti i benefici del PC Game Pass, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios al Day One, i giochi in membership con EA ed i nuovissimi titoli mobile su PC di Riot Games.

Per quest’ultimo sarà necessario collegare il proprio account Riot a quello Xbox per ottenere alcuni bonus per Valorant, League of Legends, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

Come utilizzare il Pass Friend Referral

Invitare i propri amici ad unirsi alla famiglia di Xbox Game Pass non è mai stato più semplice di così. Per farlo bisogna andare nella schermata del Game Pass Home tramite l’app di Xbox e cliccare sul pulsante “Give PC Game Pass”.

Un altro modo per invitare gli utenti è cliccare direttamente su questo link. Xbox creerà un link apposito che permetterà ai vostri amici di iscriversi ed accedere alla prova gratuita.

Gli invitati avranno 30 giorni per registrarsi al free-trial. Nel caso l’invito non sia stato riscosso, sarà possibile inviarlo a qualcun altro dopo un mese. Bisogna tenere a mente che solo i membri a pagamento hanno accesso a questa funzione.

È possibile controllare lo status degli inviti tramite xbox.com/sharepcgamepass. Inoltre, ogni anno dopo il primo gennaio si potranno invitare nuovamente altri 5 amici per la prova gratuita di 14 giorni.

Cosa state aspettando a utilizzare il Pass Friend Referral? Un mare di giochi vi attende su Xbox Game Pass e questo è il momento giusto per organizzarsi con i propri amici e passare magnifiche serate in compagnia!