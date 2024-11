Pulp Fiction, Recensione: dopo 30 anni è ancora un cult?

Pulp Fiction è ritornato al cinema in occasione del suo trentesimo compleanno. Distribuito da Luckyred solo per pochi giorni in versione restaurata in 4K, il film che ha consacrato Tarantino è ancora leggendario. Al 47° Festival di Cannes si aggiudicò la Palma d'Oro e riscosse un grande successo di critica e pubblico, contribuendo alla costruzione del mito tarantiniano post-moderno. Ogni dettaglio della pellicola è ancora oggi impresso nelle memorie degli spettatori, dall'iconico twist sulle note di You never can tell alla valigetta misteriosa (trovate qui le teorie e il vero significato). Pulp Fiction, con il suo stile inconfondibile, è parte del nostro immaginario e ha rivoluzionato la storia del cinema, diventandone un pilastro.