PGA Awards: Everything Everywhere All At Once trionfa, Oscar in arrivo?

I PGA Awards sono i premi più attendibili in vista degli Oscar: è fatta per la vittoria di Everything Everywhere All At Once?

Everything Everywhere All At Once compie un passo decisivo nella corsa agli Oscar 2023. Il film diretto dai Daniels è stato premiato come miglior film ai PGA Awards, i premi che più di tutti offrono indicazioni attendibili in chiave Oscar.

I PGA Awards sono gli unici ad adottare il sistema preferenziale per eleggere il miglior film, proprio come gli Oscar. Non è un caso se dal 2009 ad oggi il vincitore della statuetta più ambita del mondo del cinema ha sempre trionfato anche ai PGA Awards, ad eccezione di Spotlight, Moonlight e Parasite (a favore, rispettivamente, di La grande scommessa, La La Land e 1917).

Se a questo si aggiunge la vittoria dei Daniels per la miglior regia ai DGA Awards, il trionfo di Everything Everywhere All At Once nella cerimonia del 12 marzo appare inevitabile. Con anche l’Oscar al miglior attore non protagonista di Ke Huy Quan in cassaforte, resta da capire solo se Michelle Yeoh riuscirà a sbaragliare la concorrenza di Cate Blanchett ed avere la meglio nella categoria di miglior attrice. I SAG Awards daranno indicazioni in tal senso, ma è ormai chiaro come la produzione di A24 sia il film da battere nella serata del 12 marzo.

PGA Awards: l’elenco dei vincitori

Miglior film

Everything Everywhere All at Once (vincitore)

Avatar: La Via dell’Acqua

Gli Spiriti dell’Isola

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mistery

Tár

Top Gun: Maverick

The Whale

Miglior film d’animazione

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Minions 2

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

Turning Red

Miglior Serie TV (Drama)

The White Lotus

Andor

Better Call Saul

Ozark

Scissione

Miglior Serie TV (Comedy)

The Bear

Abbott Elementary

Barry

Hacks

Only Murders in the Building

Miglior Serie limitata

The Dropout

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Inventing Anna

Obi-Wan Kenobi

Pam & Tommy

Miglior film per lo streaming

Weird: The Al Yankovic Story

Fire Island

Hocus Pocus 2

Pinocchio

Prey

Miglior documentario