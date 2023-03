Xbox game pass: ecco le uscite di aprile 2023

Indice dei contenuti Xbox Game Pass: giochi di aprile

Attendendo gli ultimi giochi in uscita a marzo, ecco annunciati quelli gratuiti del mese di aprile su Xbox Game Pass.

Le ultime uscite di marzo come già annunciato saranno:

Guilty Gear Strive (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Dead Space 2 (Cloud via EA Play)

(Cloud via EA Play) Dead Space 3 (Cloud via EA Play)

(Cloud via EA Play) Ni no Kuni II Revenant Kingdom The Prince’s Edition (Xbox e PC)

Mentre saluteranno il pass ben otto giochi: F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Young Souls, Zero Escape The Nonary Games, Paradise Killer e Undertale.

Xbox Game Pass: giochi di aprile

Everspace 2 (PC): si tratta di uno sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tesori e tanti elementi dei classici GdR. Uscirà su Xbox Game Pass per PC il 6 aprile.

Ghostwire Tokyo: un teso thriller d’azione e avventura che porta i giocatori ad affrontare un nuovo male, e sconfiggerlo, che ha portato alla sparizione del cittadini di Tokyo, rimpolpandola, di strane creature non appartenenti a questo mondo. Uscita prevista sul Pass il 12 aprile.

Minecraft Legends: versione RTS del famoso gioco a cubi sviluppato da Mojang. Oltre , tra le novità, quella di controllare non più solo un personaggio ma un esercito, si aggiunge il PvP, per sfidare altri giocatori. Sarà presente sul Pass il giorno stesso di uscita cioè il 18 aprile.

The Last Case of Benedict Fox: ambientato nel 1925 si tratta di un’avventura d’azione narrativa gotica che racconta la storia di Mr. Fox mentre esplora una villa in rovina popolata da mostri e creature. La data di uscita sarà il 27 aprile.

Homestead Arcana: gioco di simulazione agricola dove una giovane strega deve, con l’aiuto delle piante, potenziare i suoi incantesimi per sconfiggere il Miasma, misteriosa presenza che corrompe la terra. Sicuramente in uscita ad aprile, non esiste ancora una data ufficiale.

Questi sono solo quelli annunciati fino a oggi di giochi disponili per tutti i possessori di Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Molto probabilmente ne verranno annunciati altri entro la fine di marzo.