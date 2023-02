Indice dei contenuti Nuovi personaggi su Genshin Impact (Ver 3.5)

Nella giornata di venerdì 17 febbraio Hoyoverse ha annunciato su Twitch le novità che il nuovo update 3.5 porterà su Genshin Impact. L’aggiornamento si chiamerà “Windblume’s Breath” e sarà disponibile a partire dal 1 marzo 2023. In questo articolo vi presenteremo tutte le novità che l’update porterà, tra le quali l’aggiunta di due nuovi personaggi giocabili, chiamati Dehya e Mika.

Ci teniamo a ricordarvi che, nel corso della diretta, sono stati rilasciati tre codici promozionali grazie ai quali potrete riscattare gratuitamente 300 Primogemme ed altre risorse.

Il primo dei due personaggi introdotti è Dehya, un 5 stelle utilizzatrice dell’elemento Pyro, le cui armi principali sono claymore. Il set di Dehya è quanto più unico, in quanto essa è dotata di abilità offensive corpo a corpo, che possono però infliggere danni ad area nel corso del tempo. La sua abilità passiva le permette di diminuire i danni inflitti ai compagni di squadra ed aumentare la loro resistenza alle interruzioni.

Troviamo poi Mika, personaggio 4 stelle utilizzatore dell’elemento Cryo ed armato di lancia. Le sue due abilità sono tripudio elementale e skill passive, con le quali Mika può aumentare la velocità e i danni dei compagni e al tempo stesso curarli. Un personaggio di supporto apparentemente eccellente, che potrebbe rivelarsi un must in molti team.

Il “Festival del Florvento” introdurrà in Genshin Impact svariati mini-giochi, tra i quali sfide di fotografia, rhythm games ed altre challenge a tempo. I partecipanti al festival avranno la possibilità di vincere una Claymore 4 stelle “Mailed Flower”.

Tra i vari eventi introdotti troveremo poi “Spices From the West: Northerly Seach” in cui i giocatori dovranno creare alcune pietanze speciali combinando ingredienti vari e spezie; “Vibro-Crystal Verification“, che introdurrà battaglie con regole speciali; “Fungus Mechanicus“; “Ley Line Overflow“, reintrodotto in questo aggiornamento, che vi permetterà di ottenere doppie ricompense dai depositi presenti nella mappa di gioco. Per quanto riguarda poi “Invokazione del Genio”, verranno introdotte carte di Sangonomiya Kokomi, Kujou Sara ed Eula, nonché una nuova modalità di gioco dal titolo “Battaglia fervente“, disponibile per un periodo di tempo limitato.

I giocatori di Prime Gaming che collegheranno il loro account a Genshin Impact riceveranno poi la ricompensa “Wings of the Starlit Feast“.