La modalità FUT, da quando è stata introdotta, sta continuando a crescere di utenza anno dopo anno. La possibilità di partire da zero e formare man mano la squadra dei propri sogni è una meccanica che stuzzica la maggior parte degli utenti appassionati. Se inoltre aggiungiamo modalità competitive, con la possibilità , ogni settimana, di vincere dei premi in gioco, allora l’attenzione e la curiosità moltiplicano. Certo, oltre che acclamata, questa particolare modalità è stata ampiamente criticata.

Fut Fifa 21: I Consigli Per Iniziare 9 - Hynerd.it

Ultimate Team è stato molte volte accusato di causare ludopatia in alcuni soggetti e di essere una sorta di “Pay-to-win“, ossia un gioco dove chi paga di più è avvantaggiato. Fifa 21 però sa anche essere piuttosto divertente, soprattutto se, in questa modalità , si ha pazienza e non la smania di volere tutto subito. È anche fondamentale sapere come muoversi quando si incomincia, ovvero nel momento in cui non si ha nulla, se non una manciata di giocatori, i quali tra l’altro non possono neanche essere venduti. Ecco quindi alcuni consigli che potrebbero aiutarvi durante il vostro inizio in FUT in Fifa 21.

Le Squad Battles

Prima di iniziare a sfidare il resto del mondo online, preoccupatevi di avere una squadra presentabile. Nelle fasi iniziali, le Squad Battles sono davvero molto utili. Esse consistono in un roster di squadre, in continuo aggiornamento, comandate interamente dalla CPU. A seconda del grado di difficoltà che sceglierete avrete un punteggio più o meno alto. Alla fine della settimana verrà calcolato il totale dei punti accumulati e a quelli corrisponderanno delle ricompense, tra cui i crediti (che vi serviranno per comprare i giocatori).

Se siete giocatori già esperti nello sfidare il computer in Fifa 21, allora le Squad Battles potrebbero rivelarsi delle vere e proprie miniere d’oro per finanziare la vostra squadra. Inoltre, queste sono utili anche a chi è un neofita e vuole cominciare a capire il mondo di FUT in generale.

Menù Squad Battles In Fut

Le SBC sono molto importanti

Le sfide creazione rosa, introdotte nel lontano Fifa 17, sono davvero un potenziale asso nella manica. In poche parole, queste sfide consistono nel creare rose rispettando alcuni obiettivi come un certo overall da mantenere, o anche legati a nazionalità e lega di appartenenza dei giocatori. A seconda della SBC è possibile ottenere pacchetti più o meno validi per accrescere il numero di giocatori nel club o i propri crediti. Sono davvero delle ottime opportunità , non fatevele sfuggire!

Esempio Di Sbc In Fut

Non sprecate i crediti

Potreste, a volte, essere presi da una quasi irrefrenabile voglia di aprire quanti più pacchetti possibile per trovare finalmente il giocatore da un milione di crediti e dare definitivamente una svolta alla vostra squadra. Non fatelo! L’unico risultato che otterrete sarà quello di ritrovarvi senza una lira sul vostro account. A meno che non abbiate investito in fifa points, (ma anche lì vedete di non esagerare) è inutile sprecare crediti che vi siete sudati partita dopo partita, in bustine che al 99% non conterranno nulla di buono. Meglio tenerli da parte e conservarli per un giocatore che puntate da tempo.

Esempio Di Rewards In Fut – Fifa 21

Attendete il momento giusto per comprare

I prezzi dei giocatori in FUT variano praticamente di giorno in giorno. Una volta riscattati i vostri premi, che siano le Squad Battles, le Division Rivals o la Weekend League, non andate subito a spendere e spandere. Aspettate qualche giorno, poiché i prezzi, in occasione della distribuzione dei premi, salgono. Di conseguenza è molto probabile che, qualche giorno dopo, ritroviate i giocatori a prezzi ridotti. Non fatevi prendere dalla smania di comprare, pazientate, studiate bene le accortezze per correggere al meglio il vostro team e infine agite. La pazienza è la virtù dei forti.

Immagine Di Fut In Fifa 21

Con il tempo imparerete a conoscere al meglio FUT e tutte le sue sfaccettature, basterà il tempo a farvi diventare dei veri assi. Ricordatevi inoltre di esercitarvi nel gioco vero e proprio: potrete avere i calciatori più forti del mondo, ma se non avete le giuste capacità verrete sconfitti facilmente.

Se volete sapere quali squadre sono le migliori per iniziare la vostra avventura non perdetevi il nostro articolo.

Cosa ne pensi? Vota ora!