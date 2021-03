Demon’s Souls – come battere l’Idolo dei Folli

Demon’s Souls è il remake dell’omonimo capitolo uscito nel 2008. Questo titolo viene considerato sia dai fan che dagli sviluppatori stessi come un prequel spirituale di Dark Souls poiché simile nel sistema di gioco, nelle meccaniche e nella mitologia creata. In qualità di primo ”vero” Souls, Demon’s Souls presenta alcune boss fight diverse da quelle a cui il genere ha abituato, meno concentrate sul combattimento ma su una ”gimmick”, ovvero in cui per vincere lo scontro bisogna trovare una determinata soluzione. E uno di questi è proprio l’Idolo dei Folli.

Chi è l’Idolo dei Folli

L’Idolo dei Folli è il primo boss dell’Arcipietra della Torre di Latria, situato alla fine della Prigione delle Speranze, all’interno di una cappella. L’idolo appare come una figura femminile con quattro braccia, che mantiene con le due mani destre un libro e un catalizzatore, strumenti con la quale lancia le sue magie.

L’Idolo dispone di 3 attacchi:

Raggio d’Anima : è l’unico vero attacco del boss, poiché gli altri sono effettuati dai cloni o sono trappole. Il vero Idolo spara una grossa palla d’energia che infligge grandi danni, ma è comunque facile da schivare.

: è l’unico vero attacco del boss, poiché gli altri sono effettuati dai cloni o sono trappole. che infligge grandi danni, ma è comunque facile da schivare. Freccia d’Anima : l’attacco effettuato dai cloni. Riconoscere le illusioni dal vero boss è semplice, poiché le copie lanciano una piccola magia invece della grande sfera magica. Fanno meno danno e sono facili da schivare, ma considerato che i cloni si estendono fino a 4 dovrete schivare molti proiettili.

: l’attacco effettuato dai cloni. Riconoscere le illusioni dal vero boss è semplice, poiché le copie lanciano una piccola magia invece della grande sfera magica. Fanno meno danno e sono facili da schivare, ma considerato che i cloni si estendono fino a 4 dovrete schivare molti proiettili. Trappole: dall’inizio dello scontro potete notare come appaiano per qualche secondo dei sigili verdastri in alcuni punti del pavimento prima di sparire. Queste sono trappole, e finirci sopra paralizza il personaggio rendendolo vulnerabili al fuoco dell’Idolo e dei suoi cloni. Paradossalmente questo è l’attacco più forte del boss, ma per evitare di camminarci sopra basta muoversi all’estremità dell’arena, nella parte esterna delle colonne. In questo modo dovreste evitare tutte le trappole.

Prima dello scontro

Prima di entrare nella nebbia e affrontare il boss, tornate indietro e dirigetevi in una delle torri presenti ai lati, poco dopo la Statua Sparafrecce sul ponte. Nella cima della torre sulla destra è presente un NPC con la stessa estetica di un normale prigioniero – come ne avrete già visti nella torre – impegnato a effettuare un rito. Parlandogli, egli dirà che è solo un semplice servitore, tuttavia questo è un seguace del boss stesso, e lasciandolo in vita, riporterà in vita l’Idolo dei Folli una volta sconfitto. Risparmiandolo non riceverete niente se non un aumento di difficoltà , quindi uccidetelo subito, o non potrete sconfiggere il boss.

Occhio a cloni

All’inizio dello scontro il boss è da solo, avvicinatevi e colpitelo più volte che potete, poi inizierà a teletrasportarsi e a generare un identico clone di se stesso. Piazzatevi dietro alle colonne per evitare i proiettili, osservate bene quale Idolo spara il proiettile piccolo e concentratevi sul proiettile grande, poichè quello a lanciarlo è il vero Idolo. Sparate più volte all’idolo se avete delle armi che attaccano a distanza o avvicinatevi evitando le trappole invisibili sul suolo.

Una volta colpito l’idolo vero, questo farà sparire il clone e resterà vulnerabile per qualche secondo, prima di riapparire in un’altra posizione con altri cloni sparsi nell’arena. L’Idolo dei Folli può arrivare a generare fino a quattro cloni, quindi fate sempre attenzione a chi spara cosa e schivate i proiettili e le trappole.

Il boss non ha molta salute, e trovare l’originale quattro volte è sufficiente a sconfiggerlo. Inoltre, finire lo scontro senza attaccare nessuna copia vi farà bloccare un trofeo segreto di Demon’s Souls!

Non attaccate i prigionieri

Già dall’inizio dello scontro potete notare come l’arena sia piena di Prigionieri, una tipologia di nemico che già dovreste aver visto nella Torre di Latria. Non uccidete questi poveretti poichè non solo non sono ostili, ma vi aiuteranno ulteriormente a scovare l’originale in mezzo ai cloni, poichè questi si avvicineranno sempre al vero Idolo.

