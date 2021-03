Playstation Store - Selezioni Essenziali Marzo 2021

Oramai è una consuetudine fare capolino su PlayStation Store per individuare le migliori offerte del mese. Recentemente vi avevamo annunciato i nuovi titoli disponibili a Marzo con l’abbonamento a PlayStation Plus e attraverso l’iniziativa Play at Home. Ma ecco, per chi non ne ha mai abbastanza, una breve classifica di videogiochi da provare approfittando delle nuove promozioni del PlayStation Store, tra cui spicca un evergreen come le Selezioni Essenziali.

Ricordiamo che le promozioni e quindi i titoli trattati in questo articolo saranno disponibili su PlayStation Store, ai prezzi indicati, fino al 18 Marzo 2021. Tra i titoli presi in considerazione in questo breve elenco, spiccano nuove IP disponibili sia per PlayStation 4 che PS5 e “vecchi” videogiochi di successo ora disponibili a prezzi stracciati. Senza esitare, ecco i cinque migliori giochi in sconto su PlayStation Store all’interno delle Selezioni Essenziali di Marzo 2021.

Immagine promozionale delle Selezioni Essenziali di PlayStation Store

Top 5 Selezioni Essenziali PlayStation Store

Dragon Ball FighterZ – PS4

Il primo titolo da prendere in considerazione è un picchiaduro in due dimensioni che vede protagonisti i personaggi della nota serie animata e manga Dragon Ball. Il gioco è forse uno dei migliori adattamenti della serie disponibili per PlayStation 4.

Immagine di gioco di Dragon Ball FighterZ

Tra combo automatiche facilmente accessibili, attacchi dirompenti e combinazioni di tasti semplificate, Dragon Ball FighterZ è un nuovo e invitante approccio al mondo dei picchiaduro, valido sia per i fan di Dragon Ball che per tutti quei giocatori alla ricerca di un titolo che possa metterli alla prova. Tra trasformazioni, combattimenti in team e gli storici avversari che hanno segnato una generazione, FighterZ si dimostra un titolo più profondo del previsto. Con uno sconto dell’86% è disponibile su PlayStation Store a soli 9,79€. Non lasciatevelo sfuggire.

Call of Duty: Black Ops Cold War – PS4

Forse uno dei titoli che non necessita presentazioni. Sparatutto in prima persona, è l’ultimo prodotto della collaborazione tra Activision e Treyarch che ogni due anni sviluppa un nuovo titolo della saga Call of Duty: Black Ops. Il gioco ha fatto molto parlare di sé nello scorso autunno, poco dopo la sua uscita, e sarebbe stato presto dimenticato se non fosse per alcuni elementi della componente multigiocatore integrati in Call of Duty Warzone.

Immagine di gioco di Call of Duty: Black Ops Cold War

Lasciando da parte le questioni legate al mulitplayer Battle Royale di Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War è un prodotto che sicuramente merita di essere giocato. Elemento che lo contraddistingue dagli altri titoli della serie di appartenenza è la modalità zombi, ottimizzata al punto da poterla definire come una delle migliori mai sviluppate, in grado di riportare i giocatori veterani ai tempi di Call of Duty World at War e di far appassionare i nuovi arrivati. Con uno sconto del 29% è disponibile su PlayStation Store a 49,69€ nella sua versione Standard.

Watch Dogs: Legion – Gold Edition PS4 e PS5

Analogamente al titolo precedente, anche questo videogioco ha fatto il suo esordio nell’autunno 2020. Distribuito sia su PlayStation4 che su PS5, Watch Dogs: Legion ha presto riscosso un grande successo commerciale. In una Londra distopica e totalitaria, viva e pulsante, il giocatore è totalmente immerso in un’avventura di genere open-world, con focus sull’hacking. La trama risulta ben costruita e propone villain ben caratterizzati.

Immagine di gioco di Watch Dogs: Legion

Watch Dogs: Legion è un titolo all’altezza delle aspettative che, nonostante qualche difetto, va provato e approfondito; gli sforzi fatti da Ubisoft per rinnovare la propria IP sono ben visibili e pongono ottime basi per il futuro. Il gioco, nelle due versioni per PS4 e PS5, è in sconto del 40% su PlayStation Store nella sua edizione Gold, (che tra le altre cose include il Season Pass), al prezzo di 59,99€.

The Division 2

Ecco un titolo che forse è stato dimenticato troppo velocemente, che presenta una peculiarità fondamentale rispetto agli altri presenti in lista: la possibilità di essere completamente giocatile in co-op online. Dopo il successo del primo capitolo, la serie si rinnova con un sequel ambientato nella capitale americana, liberamente esplorabile.

Immagine di gioco di The Division 2

The Division 2 si presenta come uno sparatutto e gioco di ruolo raffinato e intuitivo, la cui avventura può arrivare a durare decine di ore. Questo perché, tra le tante cose, è un piacere esplorare la meravigliosa riproduzione di Washington D.C., grazie a una generosa quantità di forzieri, oggetti da collezione e dinamiche attività open-world inserite ad-hoc. Menzione particolare va all’intelligenza artificiale, in grado di sorprendere destreggiandosi in combattimenti tra strade e vicoli abbandonati.

Death Stranding

Infine, l’ultimo gioco da menzionare è indubbiamente Death Stranding, esclusiva temporanea di PlayStation 4 uscito poco più di anno fa. Il titolo targato Kojima Productions ha fatto molto parlare di sé sin dalle prime settimane dopo la distribuzione, in un dialogo tra pareri estremamente positivi e negativi. Protagonista della complessa narrazione di Death Stranding è Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus (The Walking Dead), un corriere che, in un futuro post apocalittico, ha il compito di collegare le città degli Stati Uniti d’America.

Immagine di gioco di Death Stranding

Recentemente il gioco ha fatto di nuovo parlare di sé, in occasione dell’annuncio di un “crossover” con il recente Cyberpunk 2077. Tale intersezione ludica si esplica con l’aggiunta di alcuni oggetti ed elementi di gioco a tema cyberpunk in Death Stranding. Il titolo è disponibile su PlayStation Store scontato del 64%, al prezzo di 25,19€ per la sua versione standard, ulteriormente scontato del 5% per gli abbonati PlayStation Plus, al prezzo di 21,69€.

