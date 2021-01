L’attesa del piacere – I giochi in uscita a Gennaio 2021

Si è da poco concluso un 2020 a dir poco straordinario per quanto riguarda il mercato dei videogiochi, carico di uscite importanti dall’inizio alla fine. Un anno che ha visto alcuni dei giochi migliori della generazione, come The Last of Us Part II, giochi indie che hanno sorpreso tutti come Hades e nel mese di dicembre (finalmente) l’uscita del controverso CyberPunk 2077.

Un anno che ha dato pane per i denti di tutti i tipi di videogiocatori. Di conseguenza, sorge spontanea una domanda: riuscirà il 2021 ad essere all’altezza del suo predecessore? Questo è tutto da vedere, ma a giudicare dai giochi in uscita nel primo mese, non si può dire che non sia un buon inizio!

Ecco i giochi di Gennaio 2021.

Hitman III – 20 Gennaio

Hitman 3 È Uno Dei Giochi Di Gennaio

Il terzo titolo della saga di Hitman, funge da epilogo alla trilogia cominciata nel 2016 con Hitman e proseguita due anni dopo con Hitman II.

Sempre sviluppato da IO Interactive, Hitman III è un gioco puramente stealth, dove la discrezione è la regola numero uno, e il completamento delle missioni è determinato dall’astuzia e dalla fantasia del giocatore. La saga Hitman (in particolare dal reboot del 2016) ha ridefinito gli standard della furtività nel mondo dei videogiochi, grazie a missioni aperte che permettono infinite possibilità e metodi per completare l’obiettivo.

A giudicare da quanto detto dal direttore dello sviluppo del gioco, Mattias Engström Hitman III sarà più drammatico dei precedenti capitoli, quindi c’è da aspettarsi una maggiore concentrazione sulla storia dell’Agente 47 e sui colpi di scena.

Hitman III è in arrivo il 20 Gennaio su PC, console di vecchia generazione ed è il primo della serie ad essere disponibile anche su Playstation 5 e Xbox Series X/S

Cyber Shadow – 26 Gennaio

Cyber Shadow È Uno Dei Giochi Di Gennaio

Sviluppato da Mechanical Head, uno studio composto dal solo sviluppatore Aarne Hunziker e pubblicato da Yatch Club Games, (noti per Shovel Knight) Cyber Shadow è un gioco d’azione a scorrimento old school con grafica 8-bit.

L’indie segue la storia di un Cyborg-Ninja in missione per salvare ciò che rimane del suo clan in un distopico mondo governato dalle macchine.

A detta del creatore, il gioco ha ”il level design di Mario, le abilità e l’azione di Ninja Gaiden, il design dei nemici di Contra e l’estetica di Batman”. Un mix senza dubbio esplosivo.

L’Action è un omaggio ai giochi d’epoca, a partire dallo stile artistico fino al gameplay, come potete vedere nel video qui sotto.

Cyber Shadow è in uscita il 26 Gennaio per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

The Medium – 28 Gennaio

The Medium È L’Ultimo Dei Giochi In Uscita A Gennaio

The Medium è per alcuni, la più importante fra le uscite di Gennaio.

Blobber Team, studio noto per Blair Witch Project e i due capitoli di Layers of Fear, dà nuovamente vita ad un horror di stampo psicologico. La protagonista del videogioco è una medium, e grazie a questa abilità può entrare nel regno degli spiriti.

Tuttavia, una volta entrata nel regno esterno, non abbandona il suo, essendo capace di inabitare entrambi i mondi nello stesso momento. Il gameplay si concentra su questo dualismo, dando al giocatore la possibilità di muoversi in due reami diversi allo stesso momento, grazie ad uno schermo condiviso e all’utilizzo di entrambe le levette.

Oltre a questi poteri, il fulcro del gioco è quello di completare enigmi sfruttando i poteri a disposizione ed analizzando l’ambiente di entrambe le realtà per progredire con la storia.

Con un’estetica e un approccio all’horror che ricorda molto quello di Silent Hill, The Medium è la prima vera esclusiva per le nuove console Microsoft.

The Medium sarà disponibile il 28 Gennaio, in esclusiva per Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

